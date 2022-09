Åtta filmer att se fram emot på bio i höst

Brett Morgen gjorde det inte lätt för sig när han porträtterade Kurt Cobain i dokumentären Montage of heck. Detsamma gäller för Moonage daydream där Morgen ger sig i kast med David Bowie och trollar fram ett audiovisuellt spektakel som spränger den traditionella dokumentärfilmens gränser. ”Hypnotisk!” skrev brittiska The Telegraph.

Charlbi Dean och Harris Dickinson i Triangle of sadness.

Charlbi Dean och Harris Dickinson i Triangle of sadness.

Ingen gör filmer som Ruben Östlund (Turist, The square) och i Cannes – där det blev ännu en Guldpalm – tackar man och tar emot. Den här gången bullar Östlund upp med en politisk satir och handlingen är förlagd till en lyxkryssare där en rysk oligark och en sjökapten med marxistiska sympatier drabbar samman – till ackompanjemang av sjögång och spyor. Charmigt.

”Det är aldrig för sent att älska.” Det är en slogan hämtad från Borgåauteurens Klaus Härös irländska kärleksdrama där James Cosmos änkling och sjöbjörn faller för sin hemhjälp (Brid Brennan) – en inte helt okomplicerad historia. Men Härö om någon kan sina veteraner (Post till pastor Jakob, Okänd mästare) och världspremiär blir det på filmfestivalen i Toronto.

Julia Roberts och George Clooney i Ticket to paradise-

Julia Roberts och George Clooney i Ticket to paradise-

Inget snack om saken, i termer av stjärnglans är Ol Parkers Ticket to paradise filmhöstens främsta trumfkort. George Clooney och Julia Roberts är det frånskilda paret som älskar att hata varandra. Men när parets dotter är på väg att göra samma misstag som föräldrarna en gång i tiden gjorde har de inget annat val än att visa upp en enad front. Romcom med drag av screwball.

Mikko Myllylahti är ett namn som kanske inte säger så mycket men faktiskt skrev han manus till Juho Kuosmanens Den lyckligaste dagen i Olli Mäkis liv. Här återkommer Myllylahti som regissör och Jarkko Lahti ses i rollen som skogshuggare som förlorar fru, hem och jobb – som om det skulle fälla den furan. Räkna med svärtat komiska turer och en utomordentligt lakonisk humor.

Bimbo eller musikaliskt bombnedslag? Åsikterna går isär när det gäller Kikka (född Kirsi Hannele Viilonen), sångfågeln och discodrottningen som gick från klarhet till klarhet i början av nittiotalet, åtminstone i termer av exponering och skivförsäljning. Men som så många andra artister fick Kikka, spelad av Sara Melleri, betala ett högt pris för sina framgångar. Regi: Anna Paavilainen.

Carey Mulligan och (Zoe Kazan i She said.

Carey Mulligan och (Zoe Kazan i She said.

Den verklighetsbaserade historien om New York Times-murvlarna Megan Twohey (Carey Mulligan) och Jodi Kantor (Zoe Kazan) vars rapportering bröt årtionden av tystnad kring sexuella övergrepp i Hollywood, samtidigt som metoorörelsen fick luft under vingarna. Man får bara hoppas att formen i Maria Schraders film matchar innehållet, inte den lättaste av berättartraditioner.