Merete Mazzarella: På 1970-talet var parförhållandet ifrågasatt – i dag är det förlorare som skiljer sig

“Är det verkligen hela världen att vara otrogen?”

Frågan ställdes i januari i Dagens Nyheter i en krönika av journalisten Vesna Prekopic och hennes svar lydde: Otrohet anses vara det största sveket i en kärleksrelation. Det är märkligt trångsynt. Sexuell passion är en stark kraft – och det är faktiskt möjligt att både äta kakan och ha den kvar,”

När Sveriges radio P1 frågade folk på gatan vad de tyckte tog de flesta indignerat avstånd och det var då jag insåg hur mycket vatten som flutit under broarna under på femtio år. Den 10 februari 1973 skrev den senare världsberömda danska författaren Suzanne Brøgger en krönika som var ett passionerat angrepp på parförhållanden som sådana: de var ”slutna system”, de var ”ett ömsesidigt ägandeförhållande” där en man och en kvinna till den grad vecklades in i varandra att ingendera av dem till slut visste vilka känslor som var deras egna och vilka som var den andras.