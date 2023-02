Platt fall av Finlands stafettdamer – vad hände egentligen?

Damernas stafett har ofta varit en av höjdpunkterna för Finland i VM och OS – publiken gillar dramatiken, skidåkarna uppskattar lagandan och ofta har det också blivit medalj. Den här vintern omges stafettlaget av frågetecken.

I Toblach avgjordes den enda stafetten under hela vintern i världscupen, 4x7,5 km. Finland kom i mål på femte plats, men steg till fyra då Tyskland blivit diskat. Tyskland blev diskat för att ha ersatt Coletta Rydzek med Sofie Krehl på ankarsträckan utan att ha anmält på förhand.

Johanna Matintalo blev en halv minut efter tättrion Norge, Sverige och Tyskland redan under första sträckan. Avståndet bara ökade under andra sträckan med Krista Pärmäkoski. USA:s Rosie Brennan tog samtidigt ikapp tättrion.

Matintalo avslöjade att hennes man Lauri Vuorinen blivit sjuk i Toblach. Hon har själv inte symptom, men upplevde att allt inte stod rätt till i kroppen.

– Väggen kom emot när vi ökade farten i slutet, säger hon.

Pärmäkoski var i lysande form i Tour de Ski, men tvingades avbryta före de två sista etapperna på grund av magsjuka. Sedan dess har hon inte nått upp till samma nivå.

– Det är kanske inte riktigt sådan fart som jag önskar mig, men det finns ännu tid. Nu åker jag i väg på VM-läger, njuter av bra förhållanden och kör lugna träningspass. Jag tror att formen infinner sig så småningom, säger Pärmäkoski.

Finland hade ett oväntat lag i damernas stafett, med Emmi Lämsä och Anne Kyllönen på de två sista sträckorna. Kerttu Niskanen stod över stafetten. Jasmi Joensuu och Eveliina Piippo är starka alternativ för VM-stafetten, men skidade inte heller. I VM ser laget troligen ut så här: Matintalo-Niskanen-Piippo-Pärmäkoski, men de individuella VM-starterna avgör slutligen.

Rivalerna hade inte heller sina bästa lag. Sveriges Frida Karlsson stod över. Linn Svahn lämnade återbud i sista stunden, vilket gjorde att Sveriges andralag inte kunde skida till slut.

Norge tog segern, före Tyskland, Sverige och USA. Men efter att tyskarna diskats blev slutställningen således: Norge-Sverige-USA. Finland på fjärde plats.

I herrarnas stafett är det ännu mera frågetecken runt Finlands lag. Markus Vuorela-Iivo Niskanen-Perttu Hyvärinen och Joni Mäki tog femte plats. Segern gick oväntat till Italien, före Sverige och Norge.

Markus Vuorela tappade 14,5 sekunder till täten under första sträckan, men Iivo Niskanen skidade upp Finland i tätstriden och Perttu Hyvärinen höll de blåvita med i striden om pallplaceringarna. Under sista sträckan kunde inte Joni Mäki matcha topplagen utan tappade en halv minut och kom i mål som femma. Iivo Niskanen hade inte den snabbaste tiden, utan svensken Calle Halfvarsson var faktiskt 0,7 sekunder snabbare.

Den finländska lagledningen får fundera på det slutliga laget. Niskanen är given på andra sträckan och Hyvärinen är absolut med i laget. Remi Lindholm var inte med i Toblach, men han passar bäst under ena fristilssträckan. Mäki har de bästa egenskaperna för slutspurten, bara han hålls med de andra topplagen under ankarsträckan. Skäl att minnas att i VM är det 4x10 km som gäller för herrarna, inte 4x7.5 km.