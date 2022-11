Justitiekanslerns svar om Sanna Marins festande är klart

Justitiekanslern är ministrarnas laglighetsövervakare. Men det gäller i tjänst - inte automatiskt fritiden, om det inte finns skäl att misstänka att det som skett på fritiden är "juridiskt relevant för tjänsteutövandet".

"Justitiekanslern kan bedöma lagligheten i ministerns agerande om ett uppdrag blivit försummat eller äventyrat till exempel på grund på grund av oförmögenhet", skriver JK.

Det var ur den synvinkeln justitiekansler Tuomas Pöysti nu svarar på klagomålen som inkommit dels om Sanna Marins festande i augusti, då hon varit på en hemmafest och ute på krogen. I de klagomål som kommit in kritiseras statsministern också för att ha bjudit in gäster till tjänstebostaden Villa Bjälbo 10 juli utan att samtliga säkerhetsgranskats.

Pöysti bedömer att det inte finns skäl att misstänka att Marin skulle ha agerat olagligt, och inte heller att hon skulle ha försummat sin tjänsteuövning.

Justitiekansler Tuomas Pöysti ser ingen anledning att misstänka att statsministerns tjänsteutövande skulle ha äventyrats.

"I klagomålen har det inte beskrivits om någon enskild tjänsteuppgift skulle ha blivit ogjord eller äventyrad under den här tidsperioden", skriver Pöysti. Att en planerad ledig dag drogs in under den här tidpunkten, så att Sanna Marin inte officiellt var på semester, har ingen relevans enligt JK. Han hänvisar till att statsrådet har interna system för vem som biträder vem.

"Bedömandet av moraliska och samhälleliga aspekter i ministerns fritidsaktiviteter hör i ett folkvalt parlamentaristiskt system i princip till riksdagen. Ministern bär ansvar för sitt agerande i riksdagens förtroendeomröstningar".

Också i de allmänna valen kan folket åsikter om ministern vägas, tillägger han.

Tjänstebostaden Villa Bjälbo kan användas också för statsministerns privata evenemang, skriver JK, och i de sammanhangen är säkerhetsgranskning inte en förutsättning. Han ser inte, utgående från klagomålen eller något annat, att det finns skäl att misstänka att statens säkerhet eller datasäkerhet äventyrats.