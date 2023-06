Veckans filmtips: Saga Sarkola, Iggy Pop och saudisk kvinnokraft

VECKANS FILMTIPS

(Finland-Tyskland 2022) Saara Saarelas Minnet av vatten, en dystopi med scifivibbar, efter en roman av Emmi Itäranta, floppade på bio. Men med det inte sagt att filmen skulle sakna idéer och ambitioner. Handlingen kretsar kring ett postapokalyptiskt samhälle där det råder en skriande brist på rent vatten, militärregimens främsta hållhake. Så när Saga Sarkolas temästare, en ”vattnets väktare”, snubblar över en underjordisk källa är det upptakten till ett händelseförlopp som vänder upp och ner på allting. Mycket i filmen är bra: Sarkola, Kjell Lagerroos filmfoto, Otto Linnalaaksos scenografi, stämningen och miljöskildringen. Men dramatiskt kommer filmen aldrig upp i varv och när det sedan sker är det dags att packa ihop. Även om det är fråga om en för finländska förhållanden stor produktion ser det ändå lite billigt ut. Viaplay

(2016) Jim Osterberg, bättre känd som Iggy Pop, har medverkat i ett flertal spelfilmer av Jim Jarmusch. Så när Iggy Pop och kultbandet The Stooges porträtteras i Gimme danger är det återigen Jarmusch som står bakom kameran. Och visst är det en festlig liten sak, fylld av rövarhistorier och dramatiska livsöden. Till saken hör att Iggy Pop vid sidan av en Keith Richards hör till rockmusikens främsta ikoner. Och trots att The Stooges lade av efter endast tre album – och ett röjande som närmast saknar motstycke – är det inte att ta fel på det inflytande som bandet haft. Utan The Stooges, inget The Ramones, Dead Boys eller Sex Pistols hävdar filmen. Iggy Pop, som började som trummis, får i dokumentären sällskap av gitarristen James Williamson som innan bandets comeback i början av 2000-talet gjorde karriär i Silicon Valley. Medverkar gör också bröderna Asheton, Ron och Scott, trots att herrarna sedermera checkat ut. C More