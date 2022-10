Konsertrecension: Angelägna orkestrala temperaturer och spännande symfoniska pionjärer

Klassisk musik Helsingfors stadsorkester. Dirigent: Pekka Kuusisto. Solist: Maria Krykov, kontrabas. Rautavaara, Walker, Mazzoli, Moberg, Waller-Bridge. Musikhuset 6.10.

Veckans HSO-konserter var ett bra exempel på den typens programmering som kommer att bli allt vanligare när Pekka Kuusisto nästa år officiellt tar plats i den konstnärliga ledningsgruppen. Inget konventionellt uvertyr-solokonsert-symfonikoncept här inte, även om inte heller den modellen är honom främmande.

De facto ingick samtliga ovannämnda genrer i upplägget även denna gång i form av Einojuhani Rautavaaras A Requiem in Our Time (uvertyr), Missy Mazzolis Dark with Excessive Bright (solokonsert) och George Walkers femte symfoni, men som beståndsdelar i en betydligt mer mångfasetterad helhet.

Att Rautavaara skrev, som det skulle visa sig, ett av sina livskraftigaste verk vid 25 års ålder är i sig intressant och ännu intressantare är att notera att vissa av de harmoniska gester som skulle prägla hans sena skapande redan gör sig gällande i det föredömligt koncisa bleckstyckets sista sats, Lacrymosa.

Koncist är ett ord som passar väl in även på afrikan-amerikanen Georg Walkers femma, färdigställd 2016 vid den aktningsvärda åldern av 94 år (han avled två år senare). Om det är symfoniskt rekord, vilket det gott och väl kan vara, är det blott en av många pionjärbedrifter Walker hann med under sin långa karriär som svart konsertpianist och konstmusiktonsättare.

Och detta är sannerligen ingen stillsamt resignerad gammelmansmusik. Redan från de första takterna slår Walker an den expressivt dramatiska, snudd på indignerade ton som går igenom hela det kvarttimmen långa verket, försett med titeln Visions. Någon ljuvt hägrande framtidsvision är det dock inte frågan om, utan en vredgad kommentar till en våldsbenägen och diskriminerande samtid och det enigmatiska slutackordet lämnar tolkningen lämpligt öppen för var och en.

Walker har genom decennierna varit något av en stilistisk kameleont, men i femte symfonin är det en relativt kompromisslös, atonalt färgad estetik med interfolierade tonala hållpunkter som gäller. En i sig motiviskt starkt sammansvetsad helhet, även om jag frågar mig om stycket faktiskt är en symfoni eller ändå rätt och slätt ett orkesterstycke.

Stämningsfull soluppgång

På samma sätt frågar jag mig om Mazzolis (f. 1980) Dark with Excessive Bright verkligen är en solokonsert eller snarare en tondikt med solistisk kontrabas. Förmodligen spelar det dock ingen desto större roll. Det handlar om välskriven, stundtals generöst melodiös, någorlunda personligt hållen och lagom öronsmekande musik vars titel, som så väl beskriver soloinstrumentet, är hämtad från Miltons Paradise Lost.

Solostämman rör sig mestadels i den högre halvan av registret och stundtals närmade sig klangen cellons. Maria Krykov inledde efter ett par år i HSO:s kontrabassektion nu i höst jobbet som stämledare för kontrabasen i Konzerthausorchester Berlin och att hon fick posten var ingen överraskning efter att ha hört henne här. För en gångs skull fick man uppleva ett nästintill klockrent basspel, med en lika naturlig som välkalibrerad emotionell inlevelse.

Konsertens clou var dock Ida Mobergs (1959-1947) mäkta stämningsfulla fyrsatsiga orkestersvit Soluppgång, som inte funnits på HSO-repertoaren sedan Robert Kajanus dirigerade den 1913 – Moberg dirigerade själv uruppförandet i Viborg fem år tidigare.

Att vårt lands första kvinnliga symfoniker var en kompetent orkestertonsättare är i och för sig inte överraskande och den på en nordiskt färgad senromantisk grund stadigt vilande estetiken – tanken gick mer än en gång spontant till Armas Järnefelt – sitter nog så väl i sin tid. Bara att hoppas att den förkomna symfonin upphittas och att även övriga Mobergverk å det snaraste finner sin väg till den gängse repertoaren.

Och som en lagom uppfordrande final hade Kuusisto plockat med ett verk han uruppförde med Philharmonia Orchestra i fjol, Isobel Waller-Bridges Temperatures. Waller-Bridge (f. 1984) är mest känd för sin musik för film, teve och teater, men visar sig här vara en riktig hejare på abstrakt orkestermusik. Eller abstrakt, nåja; verkets titel Temperatures för förstås tanken åt ett specifikt håll, men det kunde självfallet heta vad som helt och vara lika angeläget ändå.

De facto känns Waller-Bridges tonspråk klart mer angeläget och fantasirikt än den för närvarande rätt hårt trendande Mazzolis. En tonsättare med något att säga och kapaciteten att göra det på ett vettigt sätt. Kuusisto tog av allt att döma väl till vara partiturets många finesser och fick, liksom i konsertens övriga nummer, ett osvikligt stöd av de engagerade HSO-musikerna. Kuusisto är ännu inte en fullfjädrad podievirtuos, men det kompenserar han ledigt med sin naturligt framspringande musikalitet.