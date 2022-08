Meteorolog om hettan i augusti: "Jag har inte sett något liknande under hela min karriär"

Det varma augustivädret verkar inte försvinna någonstans. Allt pekar på att nästa vecka kommer präglas av mycket varmt väder, åtminstone i de södra delarna av landet.

Forecas meteorolog Markus Mäntykannas skriver att augusti 2022 kan bli rekordvarm om vädret håller i sig. Tidigare i veckan uppmättes 31,3 grader i Heinola. Det är mycket ovanligt med temperaturer över 30 grader så här sent under sommaren. Det sker bara en eller två gånger under en människas livstid, menar han.

Det finns indikationer på att kvicksilvret kommer klättra upp över 30-strecket även nästa vecka.

"Prognosen för resten av sommaren skvallrar om klimatförändringens framfart och påminner om somrarna i Mellaneuropa", skriver Mäntykannas.

Det har även regnat exceptionellt lite i augusti, speciellt i södra och sydöstra Finland.