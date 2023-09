Maria Wolframs guldramar ifrågasätter hierarkierna mellan oss

Är: Bildkonstnär och skulptör.

Född: 1961.

Bosatt i: Helsingfors, uppvuxen i Esbo.

Familj: Make och tre barn över 30 år bosatta i USA, Australien och Hongkong.

Aktuell med: Utställningen Face to face på Galleri Aarni som öppnade 30.8 och pågår till 24.9.

Har ställt ut: Konst på konstbiennalen i Bangladesh 2023 och Seychellerna 2022. Har även deltagit i en utställning som hålls i samband med Venedigbiennalen 2022 och 2019, där hon även är inbjuden att ställa ut under 2024. Utöver Finland har Wolfram också ställt ut konst i separata utställningar i bl.a. Sverige, Japan, Belgien och Israel.

Citerar ogärna: Pablo Picasso, men för att beskriva hennes sätt att arbeta har han ett citat: ”Inspiration exists, but it has to find you working”.

Tilldelades: Stina Krooks stiftelses bildkonstpris på 8 000 euro i fjol.