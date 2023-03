Fram med paraplyet! Molnigt väder och regn att vänta i helgen

Torsdagen var årets varmaste dag hittills, och det har bjudits på strålande sol i huvudstadsregionen.

– Det nuvarande vädret med fyra till fem grader är det normala för mars månad, säger Jari Tuovinen, jourhavande meteorolog vid Meterologiska institutet.

På fredagen kommer ett lågtryck in från öster till Nyland, vilket leder till duggregn och lägre temperatur.

– Fredagens väder kommer vara omvänt från torsdagen; molnigt, grått och dystert, berättar Tuovinen.

Regnet fortsätter intensivt under lördag morgon och avtar till eftermiddagen. Under lördagen kommer det även blåsa kallt under dagen.

På söndag sjunker temperaturen under nollstrecket och nederbörden återvänder på eftermiddagen i form av snöblandat regn.