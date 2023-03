Polarprisvinnaren Wayne Shorter är död

Wayne Shorter avled på sjukhus i Los Angeles under torsdagen. Någon dödsorsak har inte meddelats.

Utöver att han anses vara en av de främsta saxofonisterna genom tiderna har Shorter också hyllats som kompositör, och för att ha varit med att utforma modern jazz. Han är bland annat känd för kompositionerna "Footprints" och "Black Nile".

Wayne Shorter har belönats med tolv Grammys, och så sent som 2017 vann han Polarpriset. Juryn motiverade priset med att han "med sitt mod och sina visionära öron hela tiden sökt sig till de outforskade stigarna", skriver SVT.

På 1960-talet spelade han med Art Blakeys Jazz Messengers och Miles Davis andra kvintett – två av de mest hyllade jazzgrupperna någonsin. Under sin tid med Miles Davis var han med och lade grunderna för subgenren fusion på albumen "In a silent way" och "Bitches brew".

Shorter följde fusionspåret in på 1970-talet, då han tillsammans österrikaren Joe Zawinul och tjecken Miroslav Vitous bildade den framgångsrika gruppen Weather Report. På senare år ledde Shorter mestadels sina egna grupper, fram till att han 2018 var tvungen att ge upp spelandet på grund av hälsoskäl.