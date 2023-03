Rysslands förluster i Ukraina har nått en historisk nivå – överskuggar de tidigare krigen i Afghanistan och Tjetjenien

Ryssland har förlorat 200 000-250 000 man under kriget i Ukraina, uppskattar den amerikanska tankesmedjan Center for Strategic International Studies (CSIS ). Under tolv månader, mellan februari 2022 och februari 2023, har 60 000-70 000 ryska soldater stupat. Det inkluderar ryska militära styrkor, FSB-styrkor, FSO-styrkor, nationalgardets styrkor, paramilitära styrkor i Luhansk och Donetsk, samt legosoldater såsom Wagner-gruppens styrkor.

Det betyder att fler ryska soldater dödats i Ukraina än sammanlagt i alla väpnade konflikter sedan andra världskriget. Under två krig i Tjetjenien dödades 13 000-25 000 ryska soldater. I Afghanistan dödades 14 000-16 000 sovjetiska soldater. Under kriget i Donbass i östra Ukraina 2014-2022 dödades 6 000-7 000 ryska soldater. I Georgien 2008 stupade 64 ryska soldater, medan 264 ryska soldater dödades under kriget i Syrien 2015, enligt CSIS:s estimat.

I Ukraina har Rysslands förlorat soldater i snabbare takt än något av de tidigare krigen sedan andra världskriget. Under femton år av krig i Tjetjenien dödades 95-195 soldater per månad. Under tio år av krig i Afghanistan dödades 130-145 soldater per månad. I Ukraina har 5 000-5 800 ryska soldater stupat varje månad, enligt CSIS. Detta är alltså endast stupade – de totala förlusterna, inklusive stupade, sårade, försvunna och tillfångatagna, är i regel åtminstone tre gånger större.