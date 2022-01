85 000 personer kräver nytt datum för U18-VM

Nästan 85 000 personer från 102 länder har skrivit under namnlista för att internationella ishockeyförbundet ska hitta ett nytt datum för U18-VM för flickor som ställdes in med kort varsel i december.

Den kanadensiska ishockeyfotografen Lori Bollinger skickade på måndagen ett brev till internationella ishockeyförbundet IIHF och förbundets ordförande Luc Tardif.

Innehållet och budskapet i brevet är klart och tydligt:

IIHF bör hitta ett nytt datum för mästerskapet som ursprungligen skulle ha spelats i januari men som ställdes in i december med hänvisning till den eskalerande coronasituationen i världen.

84 758 personer från 102 länder har skrivit under en namnlista som går under namnet "Let the puck drop at the women's U18 world hockey championships" (ungefär: låt pucken släppas i isen i damernas U18 VM-turnering)

De som skrivit under listan vill att IIHF ska flytta i stället för att ställa in U18-VM för flickor för andra året i följd. Förutom underskrifterna finns 4 232 personliga kommentarer, tankar och idéer.

I korthet vill Bollinger och de övriga bakom brevet uppmärksamma IIHF på följande:

• Kvinnors hockey betyder lika mycket som mäns hockey. De anser att IIHF handlade på ett oacceptabelt sätt då de ställde in de äldsta flickjuniorernas turnering medan motsvarande turnering för de äldsta pojkjuniorerna inleddes som planerat. (Turneringen tvingade sedan brytas på grund av coronasmitta i flera lag).

• Kvinnor förtjänar samma möjligheter som män. U18-VM är ofta sista chansen för flickjuniorerna att visa upp sig internationellt. Genom att ställa in i stället för att flytta turneringen får spelarna inte chansen att visa upp sig för scouter vilket påverkar deras framtid.

"I fortsättningen hoppas vi att IIHF prioriterar herr- och damturneringar på samma sätt och försöker hitta sätt att flytta turneringar i stället för att ställa in dem och behandlar samtliga turneringar med den respekt som varje spelare som drar på sig hockeyutrustningen förtjänar", skriver Bollinger i brevet.

I december skrev både det svenska och det finländska landslaget öppna brev till IIHF där de kritiserade beslutet att ställa in U18-VM.