FM-ligan 85 000 euro per poäng i ishockeyligan

HPK vann guld våren 2019 och betalade drygt 66 000 euro per inspelad poäng. Sett till personalkostnaderna låg prislappen per poäng på strax under 36 000 euro. Finalmotståndaren Kärpäts motsvarande siffror var 124 661, respektive 43 778 euro.