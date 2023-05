​​Bandet bar italia klipper och klistrar med brittisk pop och rock

Bandet bar italia dök upp på den brittiska avantgardemusik-scenen kring 2020 med debutskivan Quarrel. Det var en knapp kvart av dunkla, oberäkneliga 90-tals rockgitarrer, spelade på rak arm mot snarstuckna melodier. Alla tre medlemmar turades om vid mikrofonen.

Trion var ändå inte helt ny inom scenen. Konstnären och, överraskande nog, näringsfysiologen Nina Cristante hade tidigare publicerat musik under namnet NINA. Jezmi Tarik Fehmi och Sam Fenton bildar tillsammans bandet Double Virgo.

bar italias sammansatta sound kunde kategoriseras som en udda och förvrängd postpunk eller britpop, genrer som under 1980- och 90-talet producerade melodisk alternativ rock. Självklara utgångspunkter är The Cures Kiss me kiss me kiss me (1987) och Three imaginary boys (1979). Här finns också inslag av den drömlika filmiskheten i The Verves och Rides musik.