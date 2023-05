Ryder Cup-kaptenen om LIV-beslutet: "En skam"

Brendan Steele, USA, Brooks Koepka, do, Bryson DeChambeau, do, Dustin Johnson, do, Harold Varner III, do, Patrick Reed, do, Phil Mickelson, do, Sihwan Kim, do, Talor Gooch, do, Abraham Ancer, Mexiko, Anirban Lahiri, Indien, Cameron Smith, Australien, Dean Burmester, Sydafrika, Joaquin Niemann, Chile, Mito Pereira, do, Thomas Pieters, Belgien.

Källa: TT