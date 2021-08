844 nya coronafall – 83 får vård på sjukhus

Sammanlagt 114 281 fall har konstaterats sedan början av epidemin.

Totalt 844 nya fall av coronaviruset har konstaterats i Finland, rapporterar Institutet för hälsa och välfärd på onsdagen.

För tillfället får 83 personer vård på sjukhus, varav 19 får intensivvård.

Sammanlagt 114 281 fall har konstaterats sedan epidemin fick sin början.

Incidensen i hela landet är knappt 174. Incidensen betecknar antal fall per 100 000 personer under en period på två veckor. Under perioden innan var incidensen 93.

Enligt tisdagens siffror har 3 768 165 finländare fått sin första vaccindos, vilket motsvarar drygt 67 procent av befolkningen. Cirka 39 procent av befolkningen har dessutom fått sin andra dos.