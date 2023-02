HS: Anneli Auers barn drar tillbaka vittnesmål om sexuellt utnyttjande – ”Vi blev manipulerade av fosterföräldrarna”

Anneli Auer och hennes dåvarande pojkvän Jens Kukka i hovrätten till långa fängelsedomar för sexuellt utnyttjande av Auers fyra barn. Nu skriver Helsingin Sanomat År 2013 dömdesoch hennes dåvarande pojkväni hovrätten till långa fängelsedomar för sexuellt utnyttjande av Auers fyra barn. Nu skriver Helsingin Sanomat in en lång nyhetsartikel att de tre yngsta barnen drar tillbaka sina vittnesmål.

Barnen, två flickor och en pojke födda mellan åren 1999 och 2004, har vid olika tidpunkter kontaktat mammans advokat Markku Fredman och berättat att anklagelserna saknar grund. De hävdar att Auer och Kukka är oskyldiga till de brott som de har dömts för.

”Det var helt enkelt … våra fosterföräldrar manipulerade oss, det var så vi började hitta på dessa historier, men ingen av dem var sanna.” Så berättar den mellersta dottern på en videoupptagning hos advokaten, som HS har sett och återgivit.

Härmed har fallet Anneli Auer, ett av Finlands kändaste rättsfall, tagit en ännu märkligare vändning.

Började med ett mord

Allt började en natt i december 2006 då Auers man Jukka S. Lahti mördades i familjens hem i Ulvsby. Anneli Auer vittnade då om en okänd man som trängde sig in i huset, men polisen påträffade aldrig gärningsmannen. I stället dömdes änkan själv i april 2010 till livstids fängelse för mordet på sin man , och de fyra barnen placerades i en fosterfamilj som hör till släkten. Ett par år senare friades Auer från mordanklagelserna.

Kort därefter berättade fosterföräldrarna för myndigheter att de tre yngre barnen sade sig ha blivit sexuellt utnyttjade av Auer och hennes dåvarande pojkvän. Det var startskottet för en rad nya rättegångar, som slutade med att Auer och Kukka år 2013 dömdes till fängelsestraff på sju respektive tio år.

Rättsprocessen mot Auer kritiserades offentligt år 2016, bland annat i en HBL-artikel.

”Nudlar och gröt som straff”

Nu har alla fyra barnen blivit myndiga och inser att deras lögner har fått katastrofala följder. De har i tur och ordning ringt upp advokaten Markku Fredman och träffat honom för att berätta hur lögnerna uppstod. Barnen har bland annat berättat att fosterföräldrarna manipulerade och utpressade dem. De lät dem leva på gröt och nudlar tills de uppgav hemska saker som skulle ha inträffat när de bodde hemma hos sin mamma.

Så här skriver Helsingin Sanomat om barnens vittnesmål: ”Det kändes som att vi fick bättre behandling av fosterföräldrarna ju fler historier vi hittade på. Ibland försökte vi säga att historierna inte stämde, men då blev de arga. De ställde en massa frågor, och om vi sa nej så fortsatte de fråga tills vi sade ja.”

Till slut handlade barnens påhittade historier inte bara om sexuella övergrepp, utan även om djuroffer, satansdyrkan, orgier och vilda fester på årsdagen efter pappans död.

Yrkar på hävning

Anneli Auer och Jens Kukka har under fredagen via sitt juridiska ombud Markku Fredman lämnat in ett yrkande om att sexualbrottsdomen ska upphävas. Motiveringen lyder i sin korthet att duon dömdes på basis av barnens berättelser, och nu när barnen erkänner att de ljög faller hela ärendet på sin egen orimlighet.

Anneli Auers äldsta barn, en flicka född 1997, har under hela rättsprocessen sagt att det inte har förekommit något sexuellt utnyttjande i familjen. Hon har inte bott hos fosterfamiljen, bortsett från ett par månader i början.