TV-filmtips: John Travoltas återkomst och engelsmannen som blev irländskt skyddshelgon

Veckans Tv-filmtips

Get Shorty

Betyg: 4/5

(USA 1996) Pulp fiction var filmen som banade för John Travoltas comeback men det var Barry Sonnenfelds Get shorty som gjorde att han kunde sitta kvar på tronen. Det är fråga om en svärtat komisk Elmore Leonard-filmatisering där drömfabriken Hollywood får påhälsning av den (o) organiserade brottsligheten. Travolta alias Chili Palmer är den ljusskygga fixaren som får i uppdrag att klämma åt Gene Hackmans B-filmproducent. Men i stället för att rätt och slätt mosa hans knäskålar presenterar filmfreaken Palmer en filmidé. Vilket för honom i kontakt med skådespelare gestaltade av Rene Russo och Danny DeVito. Som så ofta när det gäller Elmore Leonard handlar det om små människor med stora drömmar, om ett Hollywood som så gärna skrattar åt sig självt. Och varför inte. Sällan stöter man på en lika hejdlös dialog, ett struntprat som i kombination med det kroniskt ironiska berättandet bäddar för ett stycke filmhimmel. Hero söndag 14.8 kl 21.25-23.35

Jackie Charlton hade framgångar som irländsk förbundskapten.

Finding Jack Charlton

Betyg: 4/5

(Irlane 2020) På tal om brittiska fotbollstriumfer, ingel stapelvara, var Jack Charlton (1935-2020) en av de spelare som säkrade VM-titeln på Wembley 1966. Men det här inte den filmen, dokumentären. Här möter vi tränarpersonligheten Jackie Charlton som tjugo år senare skrev på som förbundskapten för Irland. Det var ett kontroversiellt drag, detta med tanke på att irländare och engelsmän vid den här tiden var allt annat än såta vänner. Kritiken på Irland var därefter men annat ljud i skällan blev det när Charlton ledde de grönklädda till EM i Västtyskland (1988) där man i sin första match tvålade till det engelska landslaget! För Irland som nation innebar detta något av en nystart men med det inte sagt att Gabriel Clarkes och Pete Thomas dokumentär vore en enda dans på rosor. Den Jackie Charlton som här möter upp lider av demens och ett annat känsligt kapitel är rivaliteten med lillebror Bobby Charlton. Det oaktat bra sympatiskt, rentav gripande. Elisa Viihde Viaplay

I Olydnad spelar Rachel Weisz en judisk kvinna som återvänder hem till London efter att hennes far rabbinen gått bort.

Olydnad

Betyg: 3/5

(Disobedience, Storbritannien 2017) I Sebastián Lelios Olydnad ställs judiskortodox religiositet mot en förbjuden kärlek av det lesbiska slaget. Rachel Weisz alias Ronit Krushka är den brittiska fotografen, verksam i stora stygga New York, som åker hem till London när hennes far, rabbin, gått bort. Mottagandet är lika kyligt som avvaktande, det pris Ronit får betala för att ha hoppat av. Dock får hon kvarta hos barndomsvännen Dovid (Alessandro Nivola) som, visar det sig, gift sig med Ronits ungdomskärlek, församlingsmedlemmen Esti (Rachel McAdams). Så ställs heder och traditioner mot ångande flickkärlek, men utan att chilenaren Lelio nödvändigtvis våldför sig på den judiskortodoxa baggen. Men filmen den tillhör Weisz och McAdams, utlämnande bägge två. Yle Teema & Fem tisdag 16.8 kl 22.15-00.05

Topaz

Betyg: 2/5

(USA 1969) En av Alfred Hitchcocks sista filmer, ett kalla kriget-drama som bygger på en roman av Leon Uris. Handlingen är förlagd till Kubakrisen i början av 60-talet och mot varandra står amerikaner och kubaner med luriga fransmän som tredje hjul. Här är det en avhoppad KGB-höjdare som sitter på information om den ryska upprustningen i söderled. Men eftersom inte ens den kubanska oppositionen vill ha med jänkarna att göra är det upp till Frederick Staffords franska agent att åka till Havanna. Topaz är både bredare och trögare än de flesta Hitchcock-filmer; tänk en James Bond utan barskåp, lömska fruntimmer och mycket till action. Och med ett manus som kunde ha skrivits av Pentagon. Det mest intressanta här är fransmännens rävspel och gästspel av lirare som Michel Piccoli och Philippe Noiret. Yle Teema & Fem fredag 19.8 kl 21.25-23.25

Once upon a time in America är en gangsterkrönika med bland andra Robert De Niro, James Woods, Darlanne Fleugel, Joe Pesci, och Danny Aiello.

Once upon a time in America

Betyg: 4/5

(USA 1984) Once upon a time in America är Sergio Leones svar på Francis Ford Coppolas Gudfadern-trilogi, en episk gangsterkrönika. Fast här är det den judiska gangsterismen som står i fokus. Robert De Niro, Noodles, är spritlangaren som i 1930-talets Lower East Side på Manhattan får det hett kring om öronen, bara för att lämna staden och återkomma långt senare. Filmen däremot letar sig bakåt i tiden, till det glada 20-talet där Noodles och hans psykopatiska partner in crime, Max (James Woods), går från klarhet till klarhet. Det här blev Leones sista film och nog är det en värdig svanesång. Lower East Sides gator och gränder är minutiöst rekonstruerade och våldsexplosionerna till trots är berättandet sobert och stämningsfullt, snudd på vemodigt. Musik av Ennio Morricone, maestro. MTV3 fredag 19.8 kl 22.35-02.45