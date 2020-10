837 000 nyinskrivna som arbetslösa i USA där industrins återhämtning tappar fart

Antalet nyinskrivna arbetslösa i USA var 837 000 förra veckan, enligt USA:s arbetsmarknadsdepartement. Det var färre än veckan före och även färre än vad analytiker hade räknat med.

Analytiker hade i snitt räknat med att 850 000 skulle ha skrivit in sig som arbetslösa i USA under veckan. Under veckan före skrevs 873 000 in som arbetslösa i USA, enligt reviderade tal.

I den privata sektorn ökade antalet sysselsatta i september med 749 000 personer, enligt statistik från löneadministratören ADP som kom tidigare i veckan.

Det var mer än väntat. Analytiker hade i snitt räknat med en ökning på 650 000 personer, enligt en Reutersenkät.

På fredag kommer månadssiffror från USA:s arbetsmarknadsdepartement som väntas visa att det skapades 850 000 nya jobb utanför jordbrukssektorn i september.

Återhämtningen i den amerikanska tillverkningsindustrin tappar fart.

Inköpschefsindex för USA:s tillverkningsindustri i september sjönk till 55,4, mot 56,0 i augusti, enligt ISM-institutets månatliga enkät. Nedgången var oväntad. Analytiker hade räknat med en ökning för index till 56,3.

En indexnivå över 50 antyder ökad aktivitet i sektorn.

Tillverkningsindustrin står för 11,3 procent av USA:s ekonomi.

Inbromsningen för återhämtningen inom sektorn stärker bilden av att återhämtningen generellt i USA tappar fart i takt med att stödpengar till utsatta hushåll och företag stryps. Samtidigt präglas utsikterna av tecken på ökad spridning av covid-19 i USA i höst.