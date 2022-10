Svidja slott blir Hallonbackens sanatorium i skräckserie för barn

Eva Frantz barnrysare Hallonbacken från 2018. ”Salmas klädrullning” och ”0 euro” står det på en handskriven lapp på dörren till det låga huset intill Svidja slott, som tornar upp sig i ett höstvackert Sjundeå. Byggnaden härstammar från 1540-talet och spelar huvudrollen som Hallonback­­ens sanatorium i den kommande tv-serien som baserar sig påbarnrysarefrån 2018.

Men tillbaka till klädrullningen. När HBL kliver in på måndagen för att följa med under en inspelningsdag erbjuder skådespelaren Salma Sarkola, 11, genast lite avluddande (och prisvärd, får man ändå säga) klädvård med en klibbig rulle åt Frantz som också är på besök på inspelningarna under dagen.

Sarkola spelar huvudrollen Stina i serien, men det hindrar henne inte från att i stort sett hela dagen bjuda på hög energi och spex i pauserna. Bland annat får HBL och andra inbjudna medier ta del av en synkroniserad dans med handklapp och fotrörelser som Sarkola och skådespelarkollegan Chloe Galbe, 25, övat in.

– Min mormor lärde mig dricka kaffe när jag var två år! För hon lärde sig också dricka kaffe när hon var två, förklarar Sarkola efter att HBL ställt sig skeptisk till om det faktiskt stämmer att hon druckit kaffe tidigare under förmiddagen.

Chloe Galbe och Salma Sarkola bjöd på sig själva (och hög energi) under pausen i rekvisitarummet på måndagen.

Salmas föräldrar är skådespelarna Sampo Sarkola och Edith Holmström – och mamma Edith spelar även rollen som Stinas mor i serien.

Har det varit konstigt att jobba tillsammans med sin mamma under inspelningarna?

– Någon gång har det varit lite konstigt när hon blir arg på någon i serien. Men det har varit roligt att umgås. Särskilt under första veckan då allt var nytt var det bra att ha henne med sig, säger Sarkola.

Hon spelar en fattig och lungsjuk flicka som inser att hon snart ska dö.

– Jag försöker tänka på att jag inte kan hjula eller gå ner i brygga, så där som jag gör i pauserna av repetitionerna, säger Sarkola om hur hon gör för att gå in i rollen.

Barn är smarta. Wilhelm Enckell

”Det häftigaste jag varit med om”

Att följa med under inspelningarna påminner om att delta i föräldrarnas dag under ett konfirmationsläger. Det märks att skådespelarna lärt känna varandra under inspelningsdagarna som gått. Produktionsmedlemmarna rör sig ledigt bland klänningar, kostymer och rekvisita i seriens 20-talstil, samt tekniska grunkor och inplastade mackor.

Under dagen bekräftas att Frantz kommer få sin vilja igenom, och göra en så kallad ”cameo”, en kort statistroll, som ”fin dam” i serien.

– Det här är det häftigaste jag varit med om som författare! Något som jag hittade på för sex år sedan väcks plötsligt till liv, säger Frantz.

Saara Cantell står för regin och filmfotografen Robert Nordström ansvarar för det visuella.

Skådespelarna i serien Stina: Salma Sarkola Petronella: Chloe Galbe Doktor Funck: Wilhelm Enckell Ruben: Theo Zilliacus Doktor Hagman: Carl-Kristian Rundman Fru Hagman: Lena Labart Emerentia: Jessica Grabowsky Fru Frostmo: Johanna af Schultén Stinas mamma Märta: Edith Holmström Herr Cederlöf: Martin Bahne Astrid: Julia Kouhia Christine: Mathilda Pinomaa Esmeralda: Ella Powers Lars: Oliver Ekroos Bokhandel/butiksägare: Tuuli Heinonen

Salmas special

Hallonbacken blir tv-serie eftersom formatet slår högre hos tittarna än filmen just nu. Men de tre halvtimmes långa avsnitten kommer också klippas ihop till en film, säger producenten Teresa Ekman.

Även lunchpausen under inspelningsdagen för tankarna till ett sommarläger, särskilt när skådespelarna Wilhelm Enckell, Theo Zilliacus och Chloe Galbe hjälper en borttappad fågel att flyga ut ur salen.

Det bjuds på soppa och semla med färdigskivad ost. Efter lunchen visar Sarkola stolt upp sitt glas med högst oklar färg. Hon kallar drinken en ”Salmas special”, som är en blandning av ananaslemonad och Pepsi Max.

En datorskärm börjar lysa rött samtidigt som ”kuvataan, hiljaisuus, tystnad!” hörs ur en walkie-talkie när inspelningsdagen fortsätter. Den ena scenen som HBL får tjuvkika på är när Stina tassar omkring i det kusliga sanatoriets korridorer i natten, och en annan där hon upptäcker en oväntad sak.

Salma Sarkola agerar framför kamerorna i korridorerna på Svidja slott i Sjundeå. Byggnaden spelar rollen som Hallonbackens kusliga sanatorium i tv-serien som har premiär i slutet av 2023.

Läskigt på riktigt

En fråga som dyker upp i samtal under dagen är hur man lyckas skapa en skräckserie som känns läskig på riktigt, för en medveten publik med barn över 10 år.

– Själva historien är dramatisk i sig, så materialet finns där. Det gäller bara att vara så trogen som möjligt mot det som händer i berättelsen. Jag är inte orolig över att det skulle bli mjäkigt, säger Enckell, 32, och tillägger:

– Barn är smarta.

– Taaack! svarar Theo Zilliacus, 14, med komisk tajming.

Även han är son till två skådespelande föräldrar: Linda och Tobias Zilliacus.

Skådespelarkollegorna Salma Sarkola och Chloe Galbe myser bland 20-talskläder och annan rekvisita.

Den sista inspelningsdagen på slottet är på fredag, efter det återstår endast tre inspelningsdagar i vintermiljö innan allt material till skräckserien har filmats in.

Serien produceras av Söder Films och kommer visas på Yle, SVT, NRK och DR med premiär i slutet av 2023.

