Till Paris, Antarktis och en lyxig ö

VECKANS TV-FILMTIPS

Rose

Betyg 4/5

(Danmark 2022) Sofie Gråbøl har tillhört den danska skådespelareliten så länge jag kan komma ihåg och på hugget är hon också i Rose av Niels Arden Oplev. Det handlar om psykisk ohälsa, om en strapatsartad turistresa till Paris. Rose (Gråbøl) har lidit av schizofreni alltsedan ungdomsåren då en olycklig kärleksaffär vände upp och ner på hennes liv. Nu väntar en semesterresa tillsammans med systern (Lene Marie Christensen) och svågern (Anders W Berthelsen) och eftersom man färdas i en turistbuss är utmaningarna många. Ta till exempel Søren Mallings fysiklärare som får nog av Roses upptåg och menar att hon hör hemma ”bakom lås och bom”. Rose är likar delar rolig och dramatisk och trots att det finns vändningar i filmen som inte är hundra procent trovärdiga är det inte att ta fel på balansen och fingertoppskänslan. Gråbøl en smärre sensation. C More

Anya Taylor-Joy och Nicholas Houlti The menu.

The menu

Betyg 3/5

(USA 2022) Ifall Ruben Östlund går åt de rika och vackra i Triangle of sadness är Mark Mylod om möjligt ännu mera skoningslös i The menu. Fast här handlar det om matkultur, snofsig och förvrängd sådan. Nicholas Hoult är den svinrika matnörden som tillsammans med flickvännen Anya Taylor-Joy och en handfull andra högdjur, bland dem filmstjärnan John Leguizamo och matkritikern Janet McTeer, tar i land på en privat liten ö med en mytomspunnen lyxrestaurang. Här huserar Ralph Fiennes köksmästare, en perfektionist som utlovar alla tiders smak­upplevelse. Smaskens, bortsett från att matgästerna eventuellt själva finns på menyn. En svart komedi har den kallats, och visst finns det gott om giftiga ingredienser med inslag av social satir. Berättandet är mera det franska än det amerikanska köket – finstilt och sofistikerat. Disney+

Cate Blanchett, Emma Nelson och Billy Crudup i Var blev du av, Bernadette.

Var blev du av, Bernadette (Where'd you go, Bernadette)

Betyg 2/5

(USA 2019) Precis som Rose kretsar Var blev du av, Bernadette kring psykisk ohälsa. Men det är också en hyllning till kreativiteten, i det här fallet till den kuvade kreativiteten. Bernadette (Cate Blanchett) är den en gång i tiden firade arkitekten som hoppat av och nu tar avstånd från allt och alla, inklusive äkta mannen Elgie (Billy Crudup). Den enda som kommer henne in på livet är dottern Bee (Emma Nelson), på väg till college. Men det som inledningsvis framstår som excentriskt och udda övergår så småningom i det tragiska, som i scenen där Bernadette inför en gammal kollega bryter ut i tirader som tyder på att allting inte står rätt till. Dock är det först i tredje akten som filmen får luft under vingarna, samtidigt som Antarktis kallar. Men vid det laget är det nästan för sent för att stiga tidigt upp. I regi av Richard Linklater. Hero lördag 28.1 kl. 21.15–23.35

Daniel Kaluuya och Jodie Turner-Smith i Queen & Slim.

Queen & Slim

Betyg 3/5

(USA 2019) När popvideoregissören Melina Matsoukas bullar upp med en roadmovie om två älskande på flykt går tankarna till filmer som Det grymma landet och Bonnie & Clyde. Men det som gör det här så spännande och utmanande är det svarta perspektivet, rasaspekten. Slim (Daniel Kaluuya från Get out och Judas and the black Messiah) är den intet ont anande kisen som i samband med en dejt med Queen (Jodie Turner-Smith, en ung Grace Jones upp i dagen) råkar ut för en trafikkontroll. Det leder till handgemäng och skottlossning och eftersom den vita polismannen får sätta livet till finns det snart ingen återvändo – bara att fly fältet. Spännande och engagerande, även politiskt provokativt med tanke på den sympati som duon väcker hos de sina. Som grädde på moset: den unga kärleken, vild och vacker. Frii söndag 29.1 kl. 18.20–21.00

Jean-Luc Godard i Godard – bara film.

Godard – bara film (Godard, seul le cinéma)

Betyg 3/5

(Frankrike 2022) Det är hart när omöjligt att tänka sig den moderna filmen utan Jean-Luc Godard (1930–2022), en av den franska nya vågens stora namn, kanske det största. Där handlar det inte minst om Till sista andetaget (1960), en film som bröt med den klassiska estetiken. Men det vore inte JLG ifall han inte några år senare skulle ta avstånd från sin tidiga produktion och döma ut den som borgerlig. Vilket banar väg för den politiska agitatorn Godard som i Kinesiskan (1967) omfamnar den maoistiska studentradikalismen. I Cyril Leuthys dokumentär medverkar skådespelare (bland dem musan Anna Karina), filmkritiker och regissörskollegor och fram växer bilden av en evig sökare, en avantgardist, som under sina sista årtionden trivdes bäst i marginalen, under radarn. Yle Teema Fem torsdag 2.2 kl. 21.00–22.40