Iso Omenan kuolemantapaus on järkyttävä. On äärimmäisen tärkeää, että tapahtunut tutkitaan perinpohjaisesti. Mikäli vartijat todetaan syyllisiksi kuolemantuottamukseen, on kyse hyvin vakavasta rikoksesta ja myös äärimmäisestä esimerkistä mihin vartijaväkivalta voi johtaa. 1/5