Skådespelare från ”Orange is the new black” död

Brad William Henke, bland annat känd som vakten Piscatella i tv-serien Orange is the new black, har gått bort, skriver Skådespelaren, bland annat känd som vakten Piscatella i tv-serien, har gått bort, skriver Variety

Han var fotbollsspelare i NFL, men blev skadad i början av 1990-talet och sadlade då om till skådespelare.

Han har dykt upp i tv-serier som Chicago Hope, ER och The Office och filmer som Split och The frozen ground. Men det var som Piscatella han blev kanske mest känd – vakten som framför allt dök upp i säsong fyra och fem av Orange is the new black.

Brad William Henke blev 56 år gammal.