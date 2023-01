”Vi tar inte ansvar för folkmord genom att psykologisera förövarna”

Född: 1988.

Bor i: Åbo.

Familj: Gift, två barn.

Aktuell med: Disputerade i november i filosofi vid Åbo Akademi med avhandlingen Literacy, Historiography, and the Ethics of Writing About the Absent Other. On Responsibility Toward the Past.

Arbetar som: Forskare i filosofi vid Åbo Akademi inom projektet Doing Justice to Experience som finansieras av Kone-stiftelsen.

Filosofiskt verk jag återkommer till: Möjligtvis en bok av Emmanuel Lévinas som har översatts till Otherwise than Being, or Beyond Essence.

Det som fascinerar mig med historia: Insikten att det har levt människor i en tid före oss, och att det kommer att leva människor i en tid efter oss.