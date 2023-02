Åklagaren: Syftet var att starta organiserad liga i Finland

Behandlingen av gängmålet inleddes på tisdag en halv timme försenat i den så kallade säkerhetssalen i Helsingfors tingsrätt. Sammanlagt femton personer – största delen finländare – åtalas för olika grader av narkotikabrott och medhjälp. De allvarligaste åtalen riktas mot de två huvudmisstänkta – en år 1972 och en är 1977 född man, båda hemma från Sverige.

Av männen har 45-åringen pekats ut som ledare för ligan.

Åklagaren Jouni Peräinen menar att det är klarlagt att deras syfte var att grunda en organiserad internationell gruppering som skulle etablera sig på den finländska narkotikamarknaden.

45-åringen, en erfaren kriminell som under många år varit verksam i den svenska gängmiljön, har varit den uppenbara ledaren, den andra svensken har agerat under honom. Då 45-åringen marknadsfört sitt planerade gäng i Finland har han bland annat hänvisat till den så kallade Södertäljemaffian som under 2010-talets början var ökänd i Sverige.

– Deras syfte har varit att som en del av internationell organiserad brottslighet få fotfäste och etablera sig på narkotikamarknaden i Finland. säger Peräinen.

Till sin hjälp har ledaren värvat finländare varav ”en liten del” enligt åklagaren nu står åtalade för olika grader av narkotikabrott.

Då rättegången inleddes hade 45-åringen – mörkhårig iklädd svart munkjacka – svårigheter att sitta stilla. Mellan honom och de andra fjorton åtalade hade man lagt upp skärmar som gör att han inte får ögonkontakt med dem. Men han vände och vred sig, sökte ögonkontakt med både media och de andra åtalade tills polisen slutligen ingrep med sträng order att endast titta framåt.

Gruppen har varit särskilt verksam våren och sommaren 2022. I den vevan har 45-åringen blivit missnöjd med den andra svenskens agerande och misshandlat honom. Sammanlagt misstänks de huvudåtalade ha innehaft och distribuerat fyra kilo kokain och över två kilo amfetamin.

