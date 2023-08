Björn bet jägare under björnjakt i Sotkamo

En jägare råkade ut för en farlig situation under björnjakten i Sotkamo på lördagskvällen. En björn hade blivit skadad under jakten och den uppretade björnen lyckades komma en av jägarna så nära att jägaren hamnade under björnen.

De övriga i jaktsällskapet noterade vad som hände, men björnen hann bita jägaren innan björnen sköts ihjäl.

Jägarna sköt flera skott mot björnen på nära håll. En del av skotten har antagligen gått rakt genom björnen och träffat jägaren, som låg under björnen. Skotten träffade i jägarens fot och denne transporterade till sjukhus för vård.

Polisen i Uleåborg undersöker fallet som jaktbrott och som vållande av skada.