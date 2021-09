"80-talisterna har de friskaste tänderna"

Den föreningsaktiva tandläkaren Barbara Åkerberg går i pension efter över 40 yrkesår med stora förändringar i tandvården och munhygienen. Perioden då barn flitigt matades med fluortabletter syns tydligt i patienternas tandrader.

Löständer i konfirmationspresent till tonåringen. Så kunde det gå till i Finland ännu på 1970-talet när tandläkaren Barbara Åkerberg inledde sin yrkesbana.

– I synnerhet i norra Finland, där det var lång väg till tandläkaren, var det vanligt att man drog ut hela tänder och satte in löständer i stället. Dels tyckte man det var fint, dels fick man inte värk i den tanden på nytt, säger Åkerberg.

Åkerberg gör en av sina sista dagar i det till stor del svenskspråkiga "tandläkarhuset" på Georgsgatan 4 i Helsingfors. I slutet av september går hon i pension. Under drygt fyra decennier har Åkerberg hunnit se stora förändringar i tandvården – och i folks munnar.

Tandgarnityren hon inspekterade i början av sin karriär kunde vara i uselt skick. Sockret hade gjort comeback efter knappheten under krigsåren och kunskapen om förebyggande tandvård var inte lika utbredd som i dag.

– Tandborstar har funnits hur länge som helst, men rutinen att borsta tänderna morgon och kväll fanns inte. Tandkrämerna innehöll inte fluor. Det var egentligen först under 1970- och 1980-talen folk började ha råd att sköta om sina tänder, säger Åkerberg.

En stor förändring till det bättre kom när hälsocentralerna inledde sin verksamhet.

– Barnen började käka fluortabletter och skolorna införde obligatoriska tandkontroller, säger Åkerberg.

Fluortabletternas guldålder märks tydligt hos Åkerbergs patienter.

– I grova drag har de som gått i skola under åren 1975–1990 de bästa tänderna. Fluortabletterna gav en väldigt stark emalj. Å andra sidan: om det går ett hål i emaljen kan det bli ett jättestort hål där under. Just nu ser jag mycket sådant, säger Åkerberg.

Senare blev de obligatoriska kontrollerna under skoltiden mindre frekventa. Fluortabletter rekommenderas inte längre i lika hög grad för barn.

– I dag anses det viktigare att man får fluor i tandkrämen vid borstning morgon och kväll. Många bryr sig mer än förr om sin tandhälsa, men småätande och större mängder läsk och energidrycker orsakar hålbildning och frätskador, säger Åkerberg.

Hon är ändå glad över att många skolor på Institutet för hälsa och välfärds rekommendation gjort sig av med läsk- och godisautomater.

– När automaterna kom syntes det genast i form av mer karies och hål i barnens tänder.

Ett annat fenomen som i dag påverkar mångas tandhälsa är arbetstakten. Ständig stress kan innebära att man gnisslar tänder på natten. Det sliter ner tänderna och kan orsaka sprickor.

– Nu när så många sitter och väntar i köer på grund av coronaepidemin kan inflammationer bli värre och i slutändan kräva mer vård, säger Åkerberg.

Över 40 år i branschen innebär att Åkerberg inventerat tandrader hos personer födda på 1800-talet, ända upp till barn födda på 2010-talet.

– Bland de äldsta kunderna fanns sådana som bara hade löständer, men också de som hade felfria tänder. Det har väldigt mycket med generna att göra, även om ens egna vanor är viktigast.

Hon minns i synnerhet en genetiskt betingad överraskning från början av sin karriär.

– Tre barn och deras mamma hade alla en extra, femte framtand i nedre raden. Mamman hade förstås haft det hela tiden, men ingen hade märkt det.

Pensioneringen innebär att Åkerberg får mer tid med barnbarnen. Hon fortsätter också sitt engagemang inom Finlands Svenska Gymnastikförbund, där hon jobbat på halvtid i 18 år.

Åkerberg har varit spindeln i nätet i en lång rad finlandssvenska sammanslutningar, bland annat kommodor för Gallträsk Segelsällskap, ansvarig för funktionärerna på Stafettkarnevalen, ordförande för Hem och Skola i Grankulla och för Odontologiska Samfundet i Finland.

Åkerberg berättar att ungefär 75 procent av hennes patienter är svenskspråkiga. I huset på Georgsgatan har totalt nio lägenheter under årens lopp varit tandläkarmottagningar.

– Mottagningar i lägenheter är orsaken till att det historiskt funnits så många kvinnliga tandläkare. Då kvinnorna ofta var hemma passade det bra med ett jobb där man kunde ha mottagningen i hemmet, säger Åkerberg.

Då Åkerberg går i pension återstår Stefan Federleys mottagning på tandläkarstationen Diana i "tandläkarhuset". Federley hoppas kunna slå sig ihop med kolleger från en annan mindre mottagning och bilda en lite större enhet.

– De senaste åren har de större firmorna köpt upp många mindre. Det leder till att tävlingen försvinner och priserna pressas upp. Därför är det är viktigt att bevara mindre mottagningar, säger Federley.

De båda tandläkarna är ense om att tandvårdens riktning är digital.

– Där det förr handlade om amalgam och silikatfyllningar är det i dag kompositfyllningar, keramiska fyllningar och kronor utifrån digital röntgen och tredimensionella bilder. I stället för löständer är implantatvård alternativ ett, säger Federley.

Både Åkerberg och Federley tycker det är lätt att lägga tandläkarrollen åt sidan i privatlivet, men i bekantskapskretsen uppfattar alla inte det på samma sätt.

– En gång på en klassfest började varenda person jag dansade med fråga om sina visdomständer. Då tänkte jag att nej, nej, nu räcker det, säger Åkerberg.