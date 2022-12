Almodóvar, vulkanpassion och julklassiker

VECKANS TV-FILMTIPS

Parallella mödrar (Madres paralelas)





(Spanien 2021) Parallella mödrar är filmen där Pedro Almodóvar tar sig an Spaniens nattsvarta samtidshistoria, rättare sagt inbördeskrigets hemskheter. Men om arv och rötter handlar det också på ett mera personligt plan. Janis (Penélope Cruz) är fotografen som blir gravid till följd av en tillfällig bekantskap. På den punkten har hon mycket gemensamt med tonårsmamman Ana (Milena Smit) som nedkommer med en dotter. Kvinnornas liv sammanflätas även i övrigt. Almodóvar har gjort ännu en spännande och otippad melodram där moderskapet – i alla dess former – intar en central position. De rättsmedicinska utgrävningarna i anslutning till det spanska inbördeskriget kan te sig som ett sidospår men nog är det drabbande alltid. Viaplay

Maurice och Katia Krafft i Fire of love.

Fire of love





(USA 2022) Fire of love av Sara Dosa är den mest ödesmättade och dramatiska av dokumentärer. Så handlar det också om det franska kärleksparet Maurice och Katia Krafft som hyser ett brinnande intresse för vulkaner, aktiva sådana. Deras arbete och pionjäranda för tankarna till landsmannen Jacques Cousteau, till det äventyrliga och fantastiskt inbjudande, fångat på film för världen att beskåda. Det bäddar för ett närmast förbluffande bildmaterial, lika andlöst vackert som hotfullt och destruktivt. Mera om det sistnämnda i passagen om naturkatastrofen i Nevado del Ruiz i Colombia 1985. Vulkanologsamfundets varningar klingade då för döva öron med den påföljden att 25 000 människor miste livet. När det gäller paret Krafft har den 3 juni 1991 gått till historieböckerna. Det var då Mount Unzen i Japan fick ett utbrott av en magnitud som ingen kunnat föreställa sig. Disney+

Keira Knightley i Love actually.

Love actually





(Storbritannien 2003) Av alla märkliga filmtraditioner hör julfilmerna till de allra märkligaste. Själv räknar jag till inte mindre än 27 (!) titlar den här tv-veckan och det bara på tablå-tv. På tal om det är det snart 20-årsjubileum för en klassiker i genren, Richard Curtis Love actually. Filmen börjar med att Bill Nighys sjuttiotalsrockare gör ett sista desperat försök att putta de tvålfagra pojkbanden från topplistan. Hugh Grant är den nybakade premiärministern som faller för en tjej i tjänstepersonalen och tar strid med Billy Bob Thorntons cowboypresident. Emma Thompson misstänker att hennes man (Alan Rickman, stort saknad) har en annan. Och så vidare. Allting som glimmar är ingalunda guld här, ibland är det bara smörigt och sentimentalt. Men stundtals är det hur hjärtligt och känslosamt som helst. Nelonen fredag 22.20–01.00, lördag 3.12 kl. 13.35–16.15, Liv söndag 1.1 kl. 21.00–23.40, Hero fredag 6.1 kl. 19.00–21.35 och söndag 8.1 kl. 21.00–23.40

Kim Jong-ho, O Yeong-su och Yeo-jin Ha i Fem årstider.

Fem årstider (Bom yeoreum gaeul gyeoul geurigo bom)





(Sydkorea 2003) Kim Ki-duk, ett av den sydkoreanska filmens många busfrön, gick bort i sviterna av covid för ett par år sedan. Innan dess hade regissören hamnat i blåsväder i anslutning till metoo. Men gärna tar man sig an Fem årstider, denna buddistiskt inspirerade historia där de fyra årstiderna utgör livets cykel. Handlingen kretsar kring en gammal munk (O Yeong-su) som håller till i ett tempel i en konstgjord sjö. Hit anländer ett gossebarn (Kim Jong-ho) för att gå i lära. Åren går och in i bilden kommer en ung kvinna (Yeo-jin Ha) som gör att ynglingen bryter upp. Precis som om det värdsliga vore lösningen på hans problem. Sett med västerländska ögon är det inte otänkbart att vissa saker går en förbi, men visst är det kulturellt intressant. Och berättandet är uppfriskande kontemplativt, snudd på andäktigt. Yle Teema onsdag 7.12 kl. 22.00–23.40

Viveik Kalra i Blinded by the light.

Blinded by the light





(Storbritannien 2019) I Skruva den som Beckham var Gurinder Chadha inne på temat fotboll och invandrartjejer. I Blinded by the light riktas blickarna mot Bruce Spingsteen vars produktion synas mot en bakgrund av åttiotalets Luton, ett stenkast från London. Det är en håla som präglas av Margaret Thatcher, arbetslöshet och rasism. Som om inte detta vore nog ställs Javed (Viveik Kalra), en yngling med pakistanskt påbrå, mot en farsgubbe (Kulvinder Ghir) som inte ger mycket för sonens litterära ambitioner. Sedan råkar Javed lyssna på Bruce Springsteen och ingenting är längre som förut. I termer av uppväxtskildring är det mycket som är bekant, men Chadha berättar med stort hjärta och humor därtill. Bygger på Sarfraz Manzoors självbiografi Greetings from Bury Park – race, religion and rock'n'roll. Yle Teema fredag 9.12 kl. 21.00–22.55