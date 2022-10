Skivrecensioner: Garvade hårdrockare har krutet torrt

Hårdrock Ozzy Osbourne: Patient Number 9 (Epic) Megadeth: The sick, the dying...and the dead! (UMG Records) Slipknot: The End, So Far (Roadrunner)

De senaste åren har inte varit lätta för Ozzy Osbourne. Veteranen har kämpat med påtagliga hälsoproblem med en parkinsondiagnos som kulmen på bekymren. Därför är det både glädjande och överraskande att den 73-åriga Osbourne har fått till en fullträff på sin trettonde soloplatta. Albumet bjuder på ett genomgående starkt låtmaterial med en engagerad Osbourne vid mikrofonen. Och vilket garde av gästande musiker som fladdermuskonnässören fått med sig. Mike McCready (Pearl Jam), Rob Trujillo (Metallica), Eric Clapton, Zakk Wylde, Jeff Beck och polaren från Black Sabbath, Tony Iommi, bidrar alla till att höja Patient Number 9 till en riktig höjdpunkt i Ozzy Osbournes långa karriär. Och det är just i låten med Iommi och Osbourne, No Escape from Now, som man når oanade höjder. Har vi kanske något nytt av Black Sabbath att se fram emot? Låtar som One of those days och A thousand shades bjuder på lite nostalgisk självreflektion och summering av vad som hittills hänt i Ozzys liv.

Ozzy Osbourne är aktuell med ett oväntat bra album. Inte minst för att albumet innan Patient Number 9, Ordinary Man, vid närmare lyssning gav ett blekt intryck och det kändes som om slutet var förestående. Men Ozzy tar en gruvlig revansch och visar att gammal är bäst.

Ozzy Osbourne: Patient Number 9.

Megadeth är relevant

Megadeth har under sin 40-åriga karriär bjudit på sin högoktaniga thrash metal med sångaren och frontfiguren Dave Mustaines mörka och ibland lätt bisarra, men samtidigt tankeväckande lyrik. Det ska ändå medges utan omsvep att Megadeths musik inte alltid känts relevant och att bandets meritförteckning inrymmer mer eller mindre misslyckade album. Megadeths verksamhet har också lidit av en ständigt pågående turbulens i sammansättningen när det uppstått friktion mellan Mustaine och de övriga bandmedlemmarna.

Det nya albumet med Steve di Giorgio från Testament på bas, känns som det mest lyckade Megadeth-albumet på mycket länge. Gitarrerna är mycket väl framme och gästerna med Sammy Hagar på låten This Planet's on Fire och Ice T på Night Stalkers tillför en hel del. På låten Dogs of Chernobyl tar Mustaine upp ett personligt ämne och det handlar inte om Ukrainakriget utan om den strålning som kan ge upphov till cancer som också drabbade den numera friskförklarade Mustaine. Skivans överraskningsspår är en frän version av Dead Kennedys Police Truck där Mustaine inte alls behöver skämmas i jämförelse med Jello Biafras tolkning.

Megadeth: The sick, the dying and the dead.

Slipknot har för undertecknad förblivit ett mysterium sedan bandet ersatte en axelskadad David Bowie på Roskildefestivalen 2004. En rockad som Yle Vegas musikjournalist och Bowiefantasten, Dan Eskil Jansson, än i denna dag ser mardrömmar om. Slipknots energiska, aggressiva och kaotiska koncept har i 25 år hittat sin publik, även om man ibland kan fråga sig om chockeffekten och maskeradutstyrseln blivit ett självändamål för bandet. Slipknots nya album blir också bandets sista på Roadrunner-bolaget. Inledningen på albumet med den suggestiva och lugna låten Adderall är förbryllande. Slipknot experimenterar sig fram innan det är dags för material som är mer karaktäristiskt för bandet. Tempot är högt, men det bjuds också på snygga melodier. Problemet med Slipknots nya skiva är att guldkornen, låtar som skulle bära upp helheten uteblir. Nu blir albumet lite väl jämntjockt, som säkert når ut till de mest hängivna fansen. Vi övriga, sporadiska lyssnare, spolar albumet i väntan på att Slipknot blir vuxet och levererar en fullträff.