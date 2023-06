Partierna överens om lägre skatt för pensionärer – sjukhusens framtid diskuterades in i det sista

På torsdag kväll står det enligt flera medier klart att det har nåtts en kompromiss vad gäller helheten i regeringsprogrammet. Enligt uppgifter till HBL hade ändå inga förhandlingar om ministerportföljer inletts på torsdag eftermiddag.

Det behövs en dag för översättning och korrekturläsning av programmet innan det publiceras.

När programmet är klart ska varje partis beslutsfattande organ godkänna det. På torsdag kväll hade SFP ännu inte sammankallat partistyrelsen eller riksdagsgruppen, som tar ställning till regeringsmedverkan.

SFP vill freda tvåspråkiga sjukhus

Under de sista intensiva förhandlingarna på Ständerhuset har framtiden för regionsjukhusen varit uppe till diskussion, enligt uppgifter till HBL. Under förhandlingarnas gång har frågan flera gånger diskuterats i offentligheten, om SFP ska försöka få in skrivningar som särskilt tryggar tvåspråkiga sjukhus i Nyland, som Borgå, Lojo och Raseborgs sjukhus.

Det kan vara svårt att göra särskilda skrivningar om de mindre sjukhusen i Nyland, eftersom de lyder under HUS-sammanslutningen. I bakgrunden finns en rädsla för att vissa sjukhus hotas av nedläggning, eftersom HUS har problem med finansieringen. Men också andra regionsjukhus i landet har varit uppe till förhandling på Ständerhuset, erfar HBL.

Vårdgarantin blir två veckor

Flera större förändringar kommer att finnas med i regeringsprogrammet. Till dem hör att den striktare personaldimensioneringen inom vården skjuts på framtiden, eftersom det är svårt att hitta personal.

Minimikravet är i dagens läge 0,65 vårdanställda per klient, eller 13 vårdanställda per 20 klienter. Planen var att höja kravet till 0,7 vårdanställda per klient – en reform som nu skjuts upp för hela regeringsperioden. Signalen från välfärdsområdena har varit att det är svårt att leva upp till den strängare dimensioneringen på grund av vårdarbristen.

Minimikravet inom vården är 0,65 vårdanställda per klient, eller 13 vårdanställda per 20 klienter. Planen var att höja kravet till 0,7 arbetstagare per kllent – en reform som skjuts på framtiden. Arkivbild.

En annan förändring som parterna har kommit överens om är en vårdgaranti på två veckor för icke-brådskande vård. Sanna Marins (SDP) regering hade fattat beslut om en vårdgaranti på bara en vecka.

En vårdgaranti på två veckor är trots allt en förbättring i jämförelse med tre månader som är huvudregel för icke-brådskande vård enligt nuvarande lag. Ilta-Sanomat var först med nyheten.

Det reformbord som har arbetat med tillväxtfrågor samlades på bild på torsdag eftermiddag. I mitten Anders Adlercreutz (SFP) och Peter Östman (KD).

Lägre skatt för pensionärer

En skattelättnad kommer att införas, och den gäller specifikt pensionärer som tar emot arbete. Meningen är att det ska blir mer lockande bland annat för pensionerade närvårdare och sjukskötare att ta emot extra arbetsskift.

En av de svåraste delarna av förhandlingarna har varit att få bukt med kostnadsökningen inom social- och hälsovården. Kostnaderna kommer att öka på grund av löneförhöjningarna, inflationen, den åldrande befolkningen och vårdköerna.

Staten kommer att skjuta till fyra miljarder euro under fyra år, vilket betyder att summan ökar rent nominellt. Men den egentliga kostnadsökningen är sex miljarder, och parterna har kommit överens om att minska den med 1–1,5 miljarder euro. Siffran stannar sannolikt på 1,3 miljarder över en fyraårsperiod.