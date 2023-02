Beyoncé historisk – mest prisade artisten någonsin på Grammygalan

Med årets nio nomineringar hade Beyoncé redan inför årets Grammygala skrivit historia som den mest nominerade artisten Beyoncé vid sidan av sin make Jay-Z.

Galan ägde rum i Los Angeles och inleddes klockan 03 (finsk tid) med puertoricanske rapparen Bad Bunnys framträdande.

Beyoncé tog två priser under förgalan och prisades även tidigt under huvudgalan med priset för bästa r'n'b-sång för "Cuff it". Det var hennes 31:a Grammy, och därmed delade hon i någon timme rekordet med med den ungersk-brittiska kompositören Georg Solti.

Men det dröjde inte länge innan Beyoncé slapp dela tronen. I och med att hon vann bästa album inom dance/electronic skrevs historia.

– Tack så mycket. Jag försöker att inte vara för känslosam. Jag försöker bara ta in den här kvällen, sade den rörda artisten och tackade Gud.

Davis en "EGOT"

Skådespelaren Viola Davis kan numera titulera sig EGOT, en av få som vunnit en Emmy, Grammy, Oscar och Tony, sedan hon prisats i en ljudbokskategori för hennes självbiografi "Finding me".

Den svenska kvartetten Abba fanns bland nomineringarna men fick inte någon statyett. Lizzo tog priset för årets skiva för singeln "About damn time" framför Abbas "Don't shut me down", och årets album respektive popalbum gick till Harry Styles för ”Harry’s house”.

Harry Styles framträdde med ”As it was” vid årets Grammygala, den 65:e i ordningen.

Abba snuvades på priset för bästa popgrupp eller duo av Sam Smith och Kim Petras för deras ”Unholy”. Petras sade i sitt tacktal att hon var den första transkvinnan att vinna i kategorin.

– Jag växte upp bredvid en motorväg i ingenstans, Tyskland. Och min mamma trodde på mig, att jag var en flicka. Och jag skulle inte vara här utan henne och hennes stöd, sade Kim Petras i ett känslosamt tacktal.

Lindgren prisad

Saxofonisten, klarinettisten och flöjtisten Magnus Lindgren från Sverige fick pris för bästa arrangemang i en instrumental produktion för ”Scrapple from the apple” med John Beasley och SWR Big Band.

Bland artisterna som uppträdde under galan kan nämnas Stevie Wonder, Harry Styles, Kacey Musgraves och Lizzo.