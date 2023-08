Krönika: kung Charles spirituella kärleksaffär

Jag sitter i de österbottniska skogarna och njuter. Granarna svajar i vinden. En hackspett flyger förbi. Blåbären är redan mogna. Jag plockar ett par och de smakar sött. Londonstressen börjar äntligen lämna kroppen, andningen blir mjukare och långsammare. Det är möjligt att bara sitta, att vara stilla, att låta tankarna vila.

Men så dyker han upp i huvudet. Kung Charles. Vad gör han där?



Jag läste nyligen en intressant artikel om kungens livsfilosofi. Den handlade också om skogar och natur.

I artikeln framstod kung Charles som en slags mystiker. En person som söker sig till urskogen, som fotvandrar och studerar vildblommor. Kungen har nämligen sin egen sommarstuga – inte i Storbritannien, utan i Transsylvanien. Och dit har han rest varje sommar i över tjugo år.

”Jag insåg att Storbritanniens kung hade ett nytt utomäktenskapligt förhållande”, skriver journalisten Will Lloyd i artikeln som publicerades i magasinet the New Statesman före kröningen. ”En gång älskade han en kvinna och gifte sig med en annan”, fortsatte han. Nu har han blivit kung i ett land men älskar ett annat.

Resten av artikeln handlar om kungens regelbundna besök till ett par byar i Transsylvanien. Resor som enligt Will Lloyd säger mer om Charles personlighet och livsfilosofi än något annat.



Också i juni i år reste Charles till Rumänien. Det blev kungens första statsbesök sedan kröningen drygt en månad tidigare. Under ett tal på en reception vid den rumänska presidentens palats berättade han om sina djupa band till landet.

”Rumänien har behållit sina uråldriga skogar, sin oförstörda landsbygd och genom flera anmärkningsvärda exempel på hållbart jordbruk en ojämförbar naturlig rikedom.”

Sedan tillbringade kungen en vecka i byn Viscri i Transsylvanien, där han renoverat ett hus. Området beskrivs som en svunnen värld där tiden stannat upp. ”Alldeles nyligen kunde man se män med lie ute på åkrarna och hästar i stället för traktorer”, skriver The Times som också sökt sig till området för att försöka förstå varför kungen reser dit varje sommar.

Enligt journalisten Will Lloyd är det den orörda naturen som lockar en kung som under hela sitt liv värnat om miljön, som intresserar sig för alternativa terapier och ekologiskt jordbruk. Men Lloyd drar också slutsatsen att kungen i Viscri hittat något han anser att gått förlorat i Storbritannien:

”Transsylvanien är allt Storbritannien inte är. Storbritannien är frenetiskt och modernt, Transsylvanien strävar bakåt. Storbritannien är demokratiskt, Transsylvanien är feodalt. Storbritannien är förgiftat, Transsylvanien är rent.”



Och så kommer vi till kungens livsfilosofi. Enligt Will Lloyd är kungen influerad av den så kallade traditionella skolan, en religionsfilosofisk strömning som bland annat anser att den moderna världen är försatt i ett tillstånd av förfall. En annan inflytelserik anhängare av skolan är den amerikanska presidenten Donald Trumps före detta rådgivare Steve Bannon.

Livsfilosofin förklarar det som annars kan verka som motsägelsefullhet i den brittiska kungens personlighet – han är konservativ, utan att nödvändigtvis dela torypartiets vinstfokuserade värderingar. Han är kyrkans överhuvud men uppges tro på reinkarnation.

Enligt Lloyd formades livsfilosofin under nittiotalets turbulens med skilsmässan och prinsessan Dianas död.

Enligt Lloyd formades livsfilosofin under nittiotalets turbulens med skilsmässan och prinsessan Dianas död. Då uppges kung Charles mentor, den brittiska poeten Kathleen Rain, ha uppmanat den dåvarande prinsen att tro på att han var en viktig person i en episk kamp mot den moderna världen.

Och enligt Will Lloyd har kungen alltså hittat lösningen på den moderna världens problem i Rumänien. ”Han tror att det i Transsylvanien går att hitta de hemligheter som kan rädda jorden från att förstöras”, skriver han.

Kungen har bland annat lagt ner egna pengar på att bevara traditionella jordbruksmetoder och hantverkskonst i Transsylvanien. Han har grundat en välgörenhetsorganisation som ska bevara det rumänska kulturarvet. Han uppges också ha lagt ner två miljoner pund på ett nytt ekologiskt avloppssystem och reningsverk i Viscri.



Om Lloyds funderingar om kungen stämmer finns det mycket att ifrågasätta och diskutera. Vad tror vi om att en rik och djupt privilegierad man önskar att världen ska återvända till ett traditionellt jordbrukssamhälle? Men då världen brinner är det svårt att bortse från att kungen i flera årtionden haft rätt då det gäller både klimatkrisen och miljöförstöringen – och att vi kanske inte riktigt befinner oss på helt rätt väg för att fixa problemen.

Men i den österbottniska skogen väljer jag för stunden strunta i de mer komplicerade frågorna och djupare funderingarna. I stället tänker jag att det kanske ändå är så enkelt att kungen hittat en sommarstuga i Transsylvanien.

Han uppges resa till Viscri utan drottning Camilla eller andra familjemedlemmar. Han tillbringar en vecka ute i naturen. Och där kan han kanske glömma att han är kung.