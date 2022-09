Nazismen förmörkade kvällarna igen

Idrottsmässigt bjöd den andra omgången i Champions League på några godbitar och ett par skrällar. Att Erling Håland skulle avgöra matchen för sin nya klubb Manchester City mot sin gamla klubb Dortmund stod skrivet i stjärnorna. Att Håland hoppade över målfirandet tyder på en viss känsla för vad som är rätt och fel.

Just på den punkten fick delar av Frankfurts och Dinamo Zagrebs fans underkänt. Det blev fel hela vägen. En del av Frankfurts så kallade fans stod på läktarna i Marseille och bjöd på nazisthälsningar. Marseilles lika fjantiga ”ultras” svarade med att skjuta fyrverkeripjäser mot bortafansen.

Ett dygn senare utmärkte sig Dinamo Zagrebs fans med att under en marsch mot AC Milans hemmastadion San Siro göra precis samma sak. Ännu ett tecken på att extrem dumhet, okänslighet och rent och skärt svineri frodas i grupp. I synnerhet i grupper där det samlade IQ-värdet inte ligger på docentnivå och där det finns ett undergrott behov att sträcka ut högerarmen i över 90-graders vinkel.

Rasismen är ett enormt problem världen runt och Europa är sannerligen inget undantag. De rent utlänningsfientliga partierna vinner allt mera mark på den politiska scenen och inom fotbollen har alla sorts xenofobier alltid mått bra och frodats.

Rapporterna om rasistiska incidenter på planen duggar tämligen tätt och då det gäller en del av supportrarna är det lillajul mest hela tiden för rubrikmakarna på tabloiderna. Alltid då man trott att männi­skosläktet inte kan sjunka så mycket lägre kommer en ny bottennotering.

Uefas linje har hittills inte varit särskilt sträng mot dylika tilltag som Frankfurt- och Zagrebsupportarna gjorde sig skyldiga till i veckan. Tuffa markeringar vore på sin plats i ett försök att kväsa eländet som inte har något att göra på eller utanför ett fotbollsstadion.

Om viljan finns är det tämligen enkelt att identifiera en del av personerna som visade sin vördnad för en av vår tids värsta psykopater och främsta massmördare. Sådana personer borde givetvis bestraffas med portförbud livet ut.

Till att börja med kunde Uefa bestraffa Frankfurt och Zagbreb med att tvinga dem att spela kommande hemmamatcher inför tomma läktare. Sådant känns i klubbarnas ekonomiska balansräkning och kanske kunde få en viss effekt.

Det är givetvis synd att dylika åtgärder skulle drabba stora massor människor som inte har någon del i det hela men ibland kan kollektiva bestraffningar fungera förebyggande med tanke på framtiden.

Efter att ha missat ett par hemmamatcher lär tröskeln vara lägre för att be ”kompisen” till höger gå in på toaletten eller gå hem då spasmerna i högerarmen börjar ge sig tillkänna. Eller ännu hellre be honom sluta med sattyget, en gång för alla.