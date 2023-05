Alva Strang: Finska rapparen Melo låter lyssnaren flyta i en episk deppighet

Det är kanske ett märkligt risktagande att släppa ett hasande, melodiskt rockalbum med tunga gitarreffekter efter tre skottsäkra, detaljorienterade festrap-skivor. För den finska rapparen Melo var Helena (2022) en oväntad u-sväng. Men från första spelningen återställde albumet uppfattningen om den unga artistens mognad och ambition.

Som väntat splittrade utgåvan lyssnarskaran i dem som längtade tillbaka till fräcka hittar i stil med SLÄTTERIIN (2018) och dem som omfamnade Melos nyfikenhet, också i form av en emotionell men obrydd rockaridentitet med svartfärgade lockar hängande i ansiktet.

Trots att utgåvan tidvis kändes som en torr sammanfattning av all alternativ rock från det långa 1980-talet, från The Smashing Pumpkins till My Bloody Valentine, var den rent kontextuellt fascinerande och sådde ett frö vars frukter skördas på den nya skivan m<3lo (2023).