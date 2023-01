Därför tror THL:s expert inte på att testa resenärer från Kina: ”Knappast särskilt effektivt”

Från Kina kommer rapporter om överfulla sjukhus och bårhus, och på måndagen rapporterar nyhetsbyrån TT om att runt 89 procent av befolkningen i provinsen Henan ska ha smittats med coronaviruset. Detta enligt Kan Quancheng, chef för provinsens hälsokommission.

Stämmer siffrorna skulle det innebära närmare 90 miljoner smittade bara i Henan. Andra siffror som rapporterats officiellt visar däremot på alltför blygsam smittspridning enligt västliga experter, och därför är det svårt att veta exakt hurdant läget är.

Så vad är det egentligen som händer i Kina?

– Det vi vet är att Kina hävt en stor del av coronarestriktionerna, och samtidigt har resandet tagit fart. Det har lett till att coronaviruset, och luftvägsinfektioner över lag, nu sprids och läget förvärras fortfarande, säger Jari Jalava, ledande expert vid Institutet för hälsa och välfärd.

Enligt de sekvenseringsuppgifter som Kina förmedlat till internationella databaser är de virusvarianter som nu sprids i landet samma omikronvarianter som tidigare spritts och fortfarande sprids i Europa. Det konstaterar bland annat världshälsoorganisationen WHO i sin rapport.

– Ingenting nytt eller alarmerande har nu hittats i Kina, säger Jalava.

Förra veckan beslutade EU-länderna rekommendera medlemsländerna att kräva att resande från Kina visar upp ett negativt coronatest som tagits tidigast 48 timmar före avresa, och munskydd på flyget. Dessutom rekommenderas uppföljning av avloppsvattnet från flygplanen.

Krista Kiuru är det bråttom. Till Finland bereder restriktionerna för tillfället, och enligt omsorgsministerär det bråttom. Till Yle säger hon att länder som stickprovstestat resenärerna i vissa fall upptäckt smitta hos över hälften av resenärerna.

Jari Jalava på Institutet för hälsa och välfärd är inte övertygad om åtgärdernas effekt.

– Tanken är att minska på antalet smittfall som kommer in i EU. Men just nu finns mycket smitta också inom EU, och största delen av smittorna sker mellan människor som redan finns här. Smitta från resenärer kan förstås också påverka spridningen, men åtminstone just nu är det inte avgörande, det anser också den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC.

Dessutom:

– Alla smittfall syns inte i testerna eftersom man kan ha smittats efter att testet togs. Alla grupper behöver inte heller testa sig, till exempel finländska medborgare som reser till Finland. Och tidigare har det visat sig att testresultaten till och med förfalskats. Att kräva test är nog inte en särskilt effektiv åtgärd, menar Jalava.

Ny variant från USA

Också västerifrån kommer nyheter om snabb smittspridning, då en ny variant som kallas XBB.1.5 spridit sig särskilt i nordöstra USA. Enligt Jalava har varianten hittills påträffats i 29 länder, bland annat flera europeiska länder som Sverige, Danmark, Tyskland, Frankrike och Spanien. Än så länge har varianten inte konstaterats i Finland, men det torde vara en tidsfråga innan den finns också här.

– Vi vet att varianten spridit sig mycket snabbt i delar av USA i december, och att den har mutationer som ger anledning att anta att den kan kringgå immunskyddet. Enligt amerikanska forskare verkar den ändå inte orsaka allvarligare sjukdom än tidigare omikronvarianter. WHO har bett USA göra en riskanalys, som förhoppningsvis nu kommer så fort som möjligt, säger Jalava.

Enligt den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC sprids varianten klart snabbare än tidigare varianter, men förekomsten är fortfarande liten i Europa och det är osäkert om den kommer att bli dominerande här.

Enligt Jalava erbjuder en full vaccinationsserie plus boosterdos fortfarande ett gott skydd mot allvarlig sjukdom. I Finland är det många som redan haft någon av omikronvarianterna, och det det kan för sin del bidra till att stärka skyddet.

Kommer den nya varianten att föranleda några nya åtgärder eller restriktioner?

– Det beror mycket på vad som nu kommer fram i den amerikanska rapporten. Det väntar vi på, men om den preliminära informationen håller streck kommer varianten knappast att föranleda några större åtgärder. Jag tror inte att till exempel munskyddsrekommendationen kommer tillbaka, men det vet vi mer om då vi ser rapporten, säger Jalava.