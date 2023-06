Svår match väntar prins Harry – skicklig korsförhörare ska förhöra honom i rättssalen

Hertigen av Sussex – prins Harry – väntas på tisdag vittna i det omfattande mål där han och ett stort antal andra brittiska kändisar stämt tidningskoncernen Mirror Group Newspapers (MGN) för telefonhackning.

Rättsprocessen inleds på måndagen och enligt planerna ska prinsen vittna på tisdag, skriver nyhetsbyrån AP.

Det Harry vill få bevisat är att tidningsartiklar som genom åren skrivits om honom har byggt på material som samlats in genom olaglig telefonavlyssning.

Harrys "livsuppgift"

Prinsens vrede mot de brittiska sensationsmedierna är stor och Harry har länge hävdat att det är hans lands tabloidpress som ytterst bär ansvaret för hans mors – prinsessan Dianas – död i en bilolycka 1997 i Paris. Den bil Diana då färdades i kraschade i en tunnel efter att paparazzi-fotografer i olika fordon följt efter den.

BBC rapporterar att prins Harry sagt att han ser det som en "livsuppgift" att förändra det brittiska medielandskapet. Därför är den nu aktuella rättegången ytterst viktig för honom, lyder resonemanget.

Prinsen och hans hustru Meghan lämnade 2020 under uppmärksammade former det kungliga livet och flyttade till USA – just med hänvisning till den hårda press de ansåg sig utsatta för av brittiska medier.

Sedan dess har de ställt upp i intervjuer, bland annat en mycket uppmärksammad med den amerikanska tv-stjärnan Oprah Winfrey. Prins Harry har skrivit en självbiografi, "Den andre", där han går hårt åt brittisk press. Och en Netflix-serie där Harry och Meghan har fått ge sina versioner av vad som hände när de lämnade det kungliga livet, har producerats och sänts ut av strömningsjätten.

"Skicklig korsförhörare"

Men i vittnesbåset väntar något helt annat. Det kan bli stenhårt.

– Det här är inte som att svara på Oprah Winfreys frågor i en kändisintervju, säger Tim Maltin, pr-konsulent som specialiserar sig på högprofilerad rykteshantering, till BBC.

– Det rör sig om ett iskallt möte med en mycket skicklig korsförhörare, som är laddad med en omgång tekniker för att undergräva din trovärdighet.

Andra, som historikern och författaren sir Anthony Seldon, anser att Harry har dåliga rådgivare som tillåter honom att framträda i rättssalen.

– Harry borde aldrig vara där, säger författaren till BBC och tillägger att den kungliga familjen ska stå över den här typen av strider.

Och framstående kungligheter som avlägger vittnesmål i rättegångar tillhör sannerligen inte vanligheterna. Senast det hände i Storbritannien var när Edward VII år 1891 gav vittnesmål i ett förtalsmål som rörde kortspel.