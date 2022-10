År 2015 bestämde kommunikationsminister Anne Berner (C) att Y-tåget från Karis till Helsingfors dras in. Det här har lämnat både Sjundeå och Ingå utan passagerartågtrafik. Dessutom har ändringar i tågtrafiken gjort att Kyrkslättsbor måste åka via Alberga ifall de ska västerut.

ANDRA LÄSER