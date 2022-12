Skjut hårdare och högre så blir det mål

Trenden med att hoppa till precis före tillslaget skapades av italienaren Jorginho. Italien är inte med i slutspelet denna gång och därmed inte Jorginho heller men hoppen har vunnit viss terräng i VM.

Jorginho brukar för det mesta göra mål, men hans patenterade sätt att slå straffar har sina avigsidor. Hoppet betyder att farten och ansatsen dör ut och skottställningen blir något förvriden med påföljden att styrkan i skottet saknas. Om målvakten har is i magen och kan vänta ut skottet hinner han mycket väl i vägen för det. Det har hänt också Jorginho som då framstår som tämligen löjlig.

Alla har naturligtvis rätt att slå sin straff precis som det behagar dem men tumregeln om att skjuta tillräckligt hårt gäller alltjämt. En ordentlig ansats och ett hårt och högt skott brukar ge resultat. Som exempelvis forna engelska skyttekungen Alan Shearer brukade göra. Han valde var han skulle placera bollen på förhand, gjorde en ordentlig ansats och sköt hårt och oftast högt med sin fina högerfot.

Säkerligen en taktik att föredra om du känner dig lite osäker då du stegar upp för att ta en straff. Känner du dig osäker och känner stundens allvar krypa in under skinnet är det knappast världens bästa idé att försöka leka King of cool, ursäkta Steve McQueen, och försöka läsa av en målvakts innersta mentala väsen. En målvakt som dessutom har allt att vinna i tvekampen.

Man såg rädslan och ångesten i japanernas och spanjorernas ögon i åttondelsfinalerna. Japan lämnade ändå ett avtryck i VM med sin energifotboll. Detsamma kan inte sägas om Spanien som med undantag av 7-0 i premiären mot Costa Rica inte imponerade. Efter premiären återgick spanjorerna till sin gamla dödssynd med ett evigt bollduttande fram och tillbaka. Spanjorerna leder passningsligan med sisådär 1 000 passningar före Argentina men hur många av de passningarna kan anses ha varit vägvinnande? Bollen är maktens redskap i spanskt fotbollstänk men nu var det besattheten över bollinnehav som tog makten över Spanien.

Fanns några osäkra länkar i de spanska leden. Målvakten Unai Simon var, är och kommer att förbli en sådan. Osäkerheten personifierad. Märkligt att Luis Enrique är så förtjust i basken.

Marocko är en fräsch fläkt i VM och segern över spanjorerna var på inget sätt orättvis.

De spanska straffarna var ruskigt usla. Lösa, inte särskilt välriktade och ganska lätta att läsa.

Japan fick stora skälvan i staffläggningen mot Kroatien. Det var krampaktigt och försiktigt.

Kunde ha lönat sig att gå på kraft. Då kan också en dåligt placerad boll gå in. En lös och dåligt placerad boll löper en överhängande risk att inte ta sig över mållinjen. Något för japaner och spanjorer att ta med sig till nästa straffläggning.

I ett långt mästerskap gäller det att så småningom få i gång alla cylindrar. De tunga favoriterna Brasilien, England, Frankrike och också Portugal har gjort just det. Portugals utklassning av normalt sett defensivt starka Schweiz i åttondelen imponerade stort. Visst hade Schweiz haft lite problem med rinnande näsor och ömmande halsar inför åttondelen men knappast så att det fällde avgörandet.

Fernando Santos, landslagstränare i Portugal, visade prov på stor pondus och civilkurage då han vågade bänka Cristiano Ronaldo som inte varit bra i VM och dessutom betedde sig dåligt då han blev utbytt i gruppspelet.

Nu satt han på bänken med hundratals kameror på sig vid den portugisiska nationalsången. Den bästa landslagsmålskytten genom alla tider på herrsidan fick se sin ersättare Goncalo Ramos göra tre mål i 6-1-krossen. CR7 var uppe och firade målen med resten av bänken. 37-åringen fick själv 20 minuter mot slutet men då resten av laget tackade de tillresta portugisiska fansen försvann Ronaldo snabbt ner i omklädningsrummet.

Finns naturligtvis inte på kartan att Santos skulle satsa på Ronaldo mot Marocko på lördagen. Heta spelare som Goncalo Ramos spelar. Spelare som dessutom gör det man kommit överens om ute på planen. Med Cristiano Ronaldo är det allt oftare så att han bestämmer vad han kan understå sig att göra.

De kommande dagarna visar om han vid 37 års ålder alltjämt har så mycket proffsighet i sig att han förmår hålla sig från att förpesta atmosfären inom laget. Något som kan vara en helt avgörande faktor för ett Portugal som kan ha något stort på gång.