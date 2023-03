Över 600 vinnare när barnens hippolopp ordnas på Stadion – Lumi fick medalj

Det kunde knappast vara vintrigare väder än vad lördagen bjuder på – snöflingor dalar ner från den molntäckta himlen och en iskall vind får flingorna att virvla runt inne på Olympiastadion. Trots det kyliga vädret är stämningen varm nere på löpbanorna, som under mars månad har fyllts med ett tjockt snötäcke. Popmusiken dunkar vid startområdet och publiken hurrar vid mållinjen, där ivriga föräldrar hejar på sina skidåkande barn. Alla får medalj och alla som vill får posera tillsammans med maskoten Hippo.

Friidrottsarenan har under en månads tid förvandlats till skidcenter och under Helsinki Ski Weeks ordnas skidtävlingar av varierande slag. Under lördagen är det barnens tur att tävla i Hippoloppet, om ett par veckor är det världsmästaren Johannes Klaebos tur att möta utmanarna Federico Pellegrino, Even Northug, Ristomatti Hakola och Joni Mäki i Stadionsprinten.