Ukrainska styrkor tycks ha avancerat i ockuperade Luhansk – förutspås orsaka rysk panik

Ukrainas armé har återtagit kontrollen av Bilohorivka, en liten by i utkanten av staden Lysytjansk, enligt den ukrainske guvernören Serhij Hajdaj. Uppgifterna är svårbekräftade, men stöds av bilder som visar ukrainska soldater som patrullerar på gatan i den krigshärjade byn.

Om det stämmer så har Ukraina tagit ett symboliskt viktigt kliv in i länet Luhansk – som sedan början av juli har varit helt och hållet ockuperat.

”Det kommer att bli en hård strid om varje centimeter land i Luhansk”, skriver guvernören Hajdaj via meddelandetjänsten Telegram.

En bro över floden Siverskyj-Donets har förstörts. Den ligger utanför staden Izium, som Ukraina har återtagit kontrollen över.

Propagandist: ”All-in”

De ryskstyrda myndigheterna på ockuperad mark vill att områdena annekteras av Ryssland så snart som möjligt. De högsta ledarna i de så kallade folkrepublikerna Luhansk och Donetsk har under de senaste dagarna bett Ryssland att arrangera folkomröstningar, helst snabbt och också samordnat mellan regionerna.

I Rysslands hårt hållna statsmedier påstås många invånare också vara väldigt angelägna om att Ryssland formellt ska ta över. Eventuella folkomröstningar antas bli rena formaliteter riggade i rysk favör, likt den som hölls på Krimhalvön 2014.

Margarita Simonjan, chefredaktör för den ryska propagandakanalen RT och en av Kremls främsta förfäktare, beskriver påskyndade planer på folkomröstningar som ett "all in"-scenario i stil med övertagandet av Krim.

”I dag är det en folkomröstning. I morgon är det ett erkännande som del av den ryska federationen. I övermorgon leder alla attacker mot Rysslands territorium till ett fullfjädrat krig mellan Ryssland och Ukraina med Nato, varpå Ryssland får fria händer i alla avseenden”, skriver Simonjan på Telegram

Hennadij Lysenko, 58, står framför sitt hus i Kamianka söder om Izium. Huset användes av ryska soldater i de strider som rasade i området nyligen. Nu har Lysenko kunnat återvända.

Problematiska planer

Att annekteringar tycks skyndas fram tyder på viss panik på den ryska sidan, enligt tankesmedjan Institute for the study of war (ISW), som påpekar att Ryssland inte ens kontrollerar hela regionerna i fråga.

”En delvis annektering i detta skede skulle också försätta Kreml i ett märkligt läge där man måste kräva att ukrainska styrkor slutar ockupera 'ryskt' territorium, och ett förödmjukande läge där man inte har förmåga att driva igenom det kravet”, skriver ISW i sin senaste krigsrapport

Tankesmedjan påpekar också att det har planerats för ryskregisserade folkomröstningar i fler områden, som i Cherson. Att dra igång processen i endast ett par områden skulle innebära ett avsteg från Kremls tidigare uttalade ambitioner, enligt ISW.

Ukraina vill också göra gällande att det råder panik på motståndarsidan. President Volodymyr Zelenskyj uppger detta i sitt senaste framträdande i sociala medier, där han säger att det beror på den hastighet med vilken de ukrainska styrkorna rycker fram och ”återställer en normal tillvaro”. Även guvernören Hajdaj talar om ett paniktillstånd där alla invånare ”vet att de väpnade styrkorna närmar sig”.

I säckarna ligger kvarlevorna av personer som har grävts fram i massgravar utanför Izium. Där sägs det ha grävts ned hundratals döda under den ryska ockupationen.

Flyttade ubåtar?

Det mesta tyder på att Ryssland har omplacerat sina attackubåtar av Kilo-klass från hamnen i Sevastopol på Krimhalvön till Novorossijsk på det ryska fastlandet österut, enligt Storbritanniens försvarsdepartement. Det sägs ”högst sannolikt” bero på ett förändrat säkerhetsläge då Ukraina har kunnat attackera Krimhalvön från distans.

I USA förekommer uppgifter, bland annat hos CNN, att det snart kan komma att skickas stridsvagnar till Ukraina framöver. Storbritanniens nya premiärminister Liz Truss kommer inom kort att tala inför FN:s generalförsamling, där hon väntas utlova minst lika stort brittiskt stöd till Ukraina nästa år som landet ger i år.

I Izium, där Ukraina har visat upp massgravar som lämnats i den ryska arméns spår, meddelas att det hittills har grävts fram kvarlevor av 146 personer, varav två barn. Kreml tillbakavisade i måndags alla dessa uppgifter som ”lögner”.