Superavbytaren Källman redo för Danmark: Vi går in för att vinna

Benjamin Källman ser väldigt fräsch ut då han dyker upp på pressträffen på Fiskartorpet. Det brukar toppidrottare visserligen göra men inte alltid om du har ett elva timmars flyg dunkande i tinningar och ryggslut. I synnerhet som det det chartrade flyget hem från Kazakstan inte bjöd på några bekvämligheter att tala om.

– Det är ingen fara alls. Vi får alldeles tillräckligt med tid att återhämta oss inför Danmarkmatchen, säger Källman med den vackra Munknässtranden bakom sig och med sensommarsolen som värmer genom fönstren.

Det utlovas varmt för årstiden också på söndag då världslaget Danmark kommer på besök till Olympiastadion. Ett stadion som är utsålt sedan länge. Danmark kryllar av stjärnor men dagarna då finska fotbollsvänner gick på fotboll för att kolla in utländska fans känns rätt avlägsna.

Det oerhört populära landslaget drar fullt hus också mot San Marino och på söndag lär det bli ett rejält ös.

– Danmark är givetvis en helt annan utmaning än Kazakstan. Vi hade våra stunder i premiären på Parken, men då var Danmark bättre. Men det var första matchen i kvalet och de matcherna är alltid lite speciella. Efter det har vi tagit fyra segrar på raken och inte släppt in ett mål. Sådant ger självförtroende, säger Källman.

Samma självförtroende och tillit till det egna kunnandet låg också bakom den väldigt värdefulla segern borta mot Kazakstan på torsdagen. Trots att spelet inte stämde till fullo på det svåra underlaget kunde Finland göra målet som behövdes och lämna landet bakom sig med tre poäng i EM-bagaget. Den långa resan runt det krigiska Ryssland kändes inte lika lång med den belöningen.

Källman var i allra högsta grad inblandad i matchens enda mål då han hittade Oliver Antman med en perfekt genomstickare. Passningen till Källman stod Glen Kamara för. Kamara, som precis som Källman, hoppade in halvvägs in i andra halvlek.

– Bytena fungerade fint och jag tycker att vi fick till en liten scenförändring. Särskilt orolig var jag inte vare sig på bänken eller då jag kom in. Jag och resten av gänget var övertygade om att vi fixar det, säger Polenproffset.

– Att få hoppa in med fräscha och rappa ben mot ett trött försvar är ett bra utgångsläge för en anfallare.

Finland höll Kazakstan under kontroll under största delen av matchen. Som alltid under Markku Kanervas ledning kom Finland väldigt väl förberett till avspark. Där Finland någon gång i tiden kanske blev överraskat av någon taktisk finess motståndarna ritat upp är det numera väldigt svårt att överraska laget.

– Det skriver jag under. Vi går igenom alla motståndare noggrannt och framför allt är vi väldigt noga med att alla veta vad vi förväntas göra på planen. Men då det gäller taktiska detaljer är kvalitet viktigare än kvantitet. Vissa situationer dyker upp överraskande och då måste man improvisera. Men vi är redo för allt.

Benjamin Källmans facit på klubblagsnivå EIF: 38 matcher/8 mål. Inter: 159/66. Dundee FC: 19/1. Viking: 13/4. Vendsyssel: 11/2. Haugesund: 10/0. Cracovia: 42/8.

Storstjärnorna väntar

Den danska kvaltruppen är värderad till cirka 400 miljoner euro. Finlands värde ligger på cirka 30 miljoner euro. Danmark är favorit till både seger på söndag och gruppsegern och i en genomgång spelare för spelare är det fördel Danmark hela vägen med undantag för målvaktsposten.

Källman, till vardags i Cracovia i Ekstraklasa, är i nuvarande form ett hett alternativ att inleda mot Danmark. Han och Teemu Pukki har funnit en gemensam melodi och med tanke på att Joel Pohjanpalo spelade 90 minuter i Astana kan det alternativet vara lockande för Markku Kanerva.

– Att möta Danmark är en otroligt stimulerande utmaning. Det är spelare man på ett sätt ser upp till men spelare som jag verkligen vill utmana. Inför hemmapubliken har vi alla chanser att vinna. Vi går alltid för seger och självförtroendet är på topp. Vi är inne i ett positivt stim och vet att vi har alla chanser att rubba Danmark, säger Källman.

Benjamin Källmans form i landslaget imponerar.

Tio punkter inför Finland-Danmark 1. Bollinnehav. De skickliga danskarna älskar att hålla mycket boll och variera tempot och rytmen i sina anfall. Då Finland vinner boll gäller det att hålla bollen inom laget för att samla leden och lugna ner spelet. Om danskarna kommer åt att trumma på i samma stil som på Parken i mars blir trycket mot det finska målet för tufft. 2. Matchbild. Danskarna dominerade stort i 3–1-matchen på Parken trots att avgörandet kom relativt sent. Inför hemmapubliken lär matchbilden bli jämnare även om danskarna kommer att äga mera boll. 3. Danska svagheter. Trots det namnstarka gardet världsspelare finns det lite ytor att hugga på för Finland. Ytterbackarna lämnar stora ytor bakom sig då de deltar i offensiven. I synnerhet tokoffensiva Joakim Maehle finns hela tiden högt uppe i banan. Mittbacken Simon Kjær är inte särskilt snabb. Och ibland kan de bollsäkra danskarna bli lite övermodiga. En rätt tajmad press på en dansk spelare i obalans kan ge oanade möjligheter och ytor. 4. Finskt tålamod. Danskarna är bra på att anfalla snabbt, bra på att lirka sig igenom linjerna och bra på att skapa numerära överlägen på viktiga ytor. Finlands positionsspel måste sitta perfekt, blir avstånden mellan lagdelar och spelare för stora blir det jobbigt. Här gäller det för mittaxeln med Ivanov–Schüller att styra upp. 5. Vad gäller det? Toppmatch i grupp H i EM-kvalet som hunnit halvvägs. Finland har tolv av maximala femton poäng, Danmark tio av femton. Med en poäng eller en skrällseger tar Finland ännu ett enormt kliv mot EM i Tyskland. Inte heller en förlust är på något sätt ödesdiger för finskt vidkommande. 6. Hur ställer Finland upp? Samma tre mittbackar som mot Kazakstan lär inleda. Tomas kan visserligen ta Hoskonens plats. Uronen tar Niskanens plats ute till vänster. Soiri kanske spelar till höger i stället för Alho. Schüller fortsätter på mitten, sannolikt också Kairinen. Antman känns given. Eller satsar Kanerva på Glen Kamara för att kunna tampas om herrväldet centralt mot herrar Eriksen&Højbjerg?

På topp? Kan bli Källman/Pukki från start.

På Parken ställde Finland upp med 4-4-2 men det fungerade inget vidare. 7. Uppladdning. Danmark kunde bolla sig till 4–0 hemma mot San Marino utan att spilla särskilt mycket krut. Flygresan till Helsingfors tog en timme och tjugo minuter. Finland tvingades kämpa i 95 minuter mot Kazakstan och resa hem i elva timmar mitt i natten. De danska benen kan vara piggare. 8. Vad är trupperna värda? Truppen Danmark har med sig till Finland är värderad till ungefär 400 miljoner euro. Finlands siffra är 30. 9. När, var och tv? 19.00 söndag kväll. Olympiastadion. Yle sänder. 10. Hur går det? Blir jämnare än på Parken. Oavgjort kan finnas inom räckhåll men en knapp dansk seger är det mest sannolika scenariot.