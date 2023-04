Petteri Orpo om SFP:s formulering: ”Varje parti som deltar i regeringen ska hålla fast vid det”

– Sex plus tre miljarder är alltjämt den mest centrala frågan inom det ekonomiska temat, säger regeringssonderaren Petteri Orpo (Saml).

Det är dagen efter att hans egen grupp lät bli att skriva ut några siffror i sitt eget underlag till sonderingarna.

Siffrorna – sex plus tre miljarder – kommer från Finansministeriets tjänstemannainlägg om hur mycket som borde balanseras i budgeten under två valperioder. Samlingspartiet lyfte in det i sitt valprogram.

Att Samlingspartiet ändå inte nämnde exakta siffror i tisdagens sonderingspapper rönte SDP-kommentarer om att den ekonomiska biten nu kan bli lättare att komma överens om, och bedömningar att det finns mer svängrum utan exakta sparsiffror.

Orpo säger nu att han inte har glidit i väg från målsättningen.

Han upprepar också att Samlingspartiet vill kunna spara i inkomstrelaterade arbetslöshetsbidrag och i indexjusteringar av sociala bidrag – båda exempel på frågor som är svåra för SDP.

Orpo säger ändå att det finns ”olika möjligheter” till regeringsbaser.

Matias Mäkynen, vice ordförande i SDP, sade till massmedia att det "inte har förts några förhandlingar där man skulle ha närmat sig varandra" i de ekonomiska frågorna.

”Hela paketet ska vara hållbart”

Samtidigt betonar han också klimat, biodiversitet och hållbar tillväxt.

Det här är ämnen han nu kommer att fråga ut partierna om de närmaste dagarna, och kräva fler svar, säger han.

– Hur energiomställningen ska göras, klimatet, utarmningen av naturens mångfald, och hur man genomför reformer så att samhället förblir helt och vi förhindrar att klyftor uppstår. Hela paketet handlar om hållbar utveckling.

SFP lämnade in flera knäckfrågor, bland annat att hålla fast vid klimatneutralitet 2035 och svenskans ställning. SFP skriver också att människorättsvärderingarna ”ska synas också i den politik regeringen för”. Är de här sakerna svåra eller sådana som en regering ledd av dig borde efterfölja?

– Jag vill inte att Finland förändras – Finland är ett jämställt samhälle, och ska vara det i fortsättningen också. Det är ett öppet samhälle, Finland är länkat till Europeiska unionen och det globala samfundet, säger Orpo.

– Människovärdet är en helt central fråga i en västerländsk demokrati liksom i Finland. Vi ska hålla fast vid det, och jag tror att varje parti som deltar i regeringen ska hålla fast vid de här värderingarna.

De konkreta samtalen mellan Orpo och varje parti har ännu inte inletts. Orpo har som mål att omkring Valborg och första maj ha bestämt sig för vilka partier han bjuder in till regeringsförhandlingar.

– Men det viktigaste är inte om tidtabellen blir ett par dagar mer eller mindre, säger Orpo och tillägger att han vill sondera om det finns möjligheter att lyckas för den bas han väljer.