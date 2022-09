”Rävfarmer är som vinodlingar” – i Nykarleby försvarar stolta pälsfarmare sin näring

Enligt lag måste rävar ha tuggleksaker i sina burar. Burstorleken är åtminstone 0,8 kubikmeter per räv. De här rävarna är födda i maj och kommer att pälsas i november. Under Saga Furs pälsauktion i veckan såldes drygt hälften av alla rävskinn, till priser som ligger under pälsfarmarnas produktionspriser.