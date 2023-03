Chelsea vidare i Champions League – men titel blir det inte i vår

Krisrubrikerna har duggat tätare över Chelsea än strejkhoten över republiken Finland under den mörka vintern. Graham Potters popularitetssiffror bland Chelseasupportrarna har närmat sig den forna brittiska premiärministern Liz Truss dito innan hon i höstas kastade in handduken.

Dortmund kom till Stamford Bridge med 1-0 och tio raka segrar i ryggen. Chelsea hade vunnit en av sina senaste sju matcher. Dortmund saknade målvakten Gregor Kobel och Karim Adeyemi, spelaren som sänkte Chelsea i första mötet. Glödheta Julian Brandt utgick tidigt då baklåret sade upp kontraktet i den kyliga Londonkvällen.

Ett för kvällen både välspelande och smart Chelsea gjorde 1-0 genom Raheem Sterling och 2-0 på straff genom Kai Havertz. Sterling höll på att sumpa ännu en chans men fick lite tursamt med sig bollen innan han dundrade upp den i nättaket. Havertz satte första straffen i stolpen men fick en chans till då en mängd spelare befann sig på fel sida av straffområdesgränsen då Havertz slog straffen. Visserligen helt korrekt dömt av utmärkta domaren Makkelie men också här borde linjen alltid vara den samma. Precis som vid tröjdragningar i straffområdet som antingen borde ge straff varje gång eller aldrig.

Chelsea spelade smart mot slutet och det var Dortmundspelarna som gick hetare. Marius Wolf borde i ärlighetens namn ha åkt ut på stopptid och Jude Bellinghams hälsovådliga tackling på skadeförföljda Reece James kunde ha slutat illa. Att djupt in på stopptid göra sådana grejer skvallrar om en viss valpighet. Ett mål hade gett förlängning och då ska man inte ge motståndarna möjligheten att ligga och vrida sig i gräset.

Chelseas säsong hade i praktiken kunnat ta slut på tisdagen. Nu såg laget till att säsongen fortsätter åtminstone långt in i april då kvartsfinalerna spelas. Manager Potter hade under den förre ägaren Roman Abramovitj garanterat redan fått sparken, men den amerikanska miljardären Todd Boehly vill ge Potter en rejäl chans att visa vad han går för. Med den köpfest Chelsea idkat är det inte att undra över om det tar en stund att få spelet att sitta. Potter är värd åtminstone en hel höst till innan betygen ska delas ut. Segern mot Dortmund gav honom andrum och då Premier League-säsongen är ett fiasko kan Potter lägga allt krut på Champions League.

Att Chelsea skulle gå hela vägen i Champions League känns ändå osannolikt. Trubbigheten framåt och avsaknaden av en pålitlig målskytt talar mot en tredje titel för The Blues.

Men helt omöjligt är det givetvis inte. I synnerhet som fältet i år känns öppnare än på länge. En solklar storfavorit är svår att peka ut.

Napoli har, med all rätt, prisats högt och ljudligt under säsongen och Luciano Spallettis mannar är att ta på allvar i vår. I synnerhet som Victor Osimhen et consortes kan ta det lite lugnare i serie A, en serie laget för länge sedan avgjort till sin fördel.

Ett annat lag att höja ett varningens finger för är klassiska Lissabonklubben Benfica.

Roger Schmidt, den 55-årige tysken som en gång i tiden tog över efter avskedade Sami Hyypiä i Bayer Leverkusen, har fått Benfica att flyga fram både i hemlandet och i Europa.

Lagets sprudlande, rörliga, varierade och blixtsnabba anfallspel och passningskombinationer fick ett desorienterat Club Brugge att se stjärnor i Lissabonkvällen. 5-1 var snarast i underkant och 7-1 totalt säger det mesta.

Benfica gick obesegrat genom gruppspelet där laget vann båda matcherna mot Juventus och Maccabi Haifa och kryssade två gånger mot jätten PSG.

I den portugisiska ligan har Benfica tagit 62 av maximala 69 poäng. Målskillnad 58-13. Den senaste hemmaförlusten i en tävlingsmatch kom den sjunde maj.

Napoli mot Benfica i finalen i vår? Vore något det.

Benfica imponerar stort.