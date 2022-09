Nu kommer regnen – ta på dig stövlar och regnrock på onsdag morgon om du vill hållas torr

Redan under natten till onsdagen drar lågtrycket in över Finland västerifrån och för med sig regnmoln som snart täcker hela landet.

Det börjar som snöslask uppe i Lapska armen under natten och i de nordligaste delarna av landet är det möjligt att det ligger ett blött täcke av slask på marken under onsdagsmorgonen. Nederbörden övergår ändå snabbt i vatten och skurarna breder ut sig allt längre söderut under förmiddagen.

– Under onsdagsförmiddagen regnar det troligtvis i Helsingfors, men i något skede av eftermiddagen kan det också bli uppehållsväder. På kvällen ligger en ihållande regnfront över hela Nyland och då kommer det rejält med vatten, säger jourhavande meteorologen Heikki Sinisalo på Meteorologiska institutet till HBL.

Den som inte klär sig i stövlar på onsdagsmorgonen får räkna med att bli blöt om fötterna under dagens lopp.

Trots att väderleken slår om och lågtrycket skuffar det soliga vädret österut över ryska gränsen sker det inga större förändringar i temperaturen.

– Trots regnen blir det inte nämnvärt kallare, temperaturen ligger kvar på knappt 15 grader, åtminstone under de närmaste dagarna. Och eftersom molnen täcker himlen blir det inte heller speciellt kalla nätter, säger Sinisalo.

Regnar både här och där

Även om det kommer att vara jämngrått och mulet hela resten av veckan regnar det knappast hela tiden. Det blir ställvis uppehållsväder mellan skurarna.

– Alltid regnar det i någon del av Finland, men det är svårt att förutspå exakt hur regnmolnen rör sig under resten av veckan.

Ute på havsområdena blåser det ganska friskt med början redan i natt, och vinden kommer att tillta även på land, men Heikki Sinisalo ser ändå inte att vinden skulle komma upp till stormstyrka inom den närmaste veckan.

– Ännu är det inte dags för några höststormar, säger meteorolog Sinisalo.

Det lönar sig att förbereda sig på regn under hela resten av veckan, paraply eller regnrock är ett måste för den som vill röra sig utomhus utan att bli dyblöt. Molntäcket ser inte ut att spricka upp inom de närmaste sju dagarna.