Finlandssvensk pride: ”Tanken är inte att skräna fram en förändring”

Måndagen den 26 juni startar Helsingfors Pride och pågår veckan ut till söndag. I år är Svenska hörnan officiell samarbetspartner med pridefestivalen och har arbetat med att ta fram svenska översättningar av programmet. Svenska hörnan är ett samarbete mellan finlandssvenska organisationer som arbetar med hbtq-personers rättigheter.

Larrie Griffis, kulturproducent på Luckan, berättar att många organisationer visat intresse för Svenska hörnan. Ett krav för att vara med i samarbetet är att organisationerna ska driva frågor kring hbtq-rättigheter i sin vanliga verksamhet.

– Vi kommer att diskutera vad vi bidrar med under diskussionspanelen Queer + Svenskfinland = sant? på fredag. Ett av kriterierna är att arbeta med de här frågorna under hela året och inte bara under pridemånaden, säger Griffis.