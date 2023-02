Känd svensk podd uppmärksammar IFK Mariehamns ligaguld

På alla hjärtans dag släppte de svenska fotbollsjournalisterna Erik Niva och Håkan Andreasson sitt senaste avsnitt av podden When we were kings, ungefär ”Då vi var kungar”.

Avsnittet handlar om IFK Mariehamns herrlag som 2016 mycket oväntat tog guld i fotbollsligan. Laget placerade sig i toppen av tabellen tre poäng framför HJK från Helsingfors och fyra framför SJK från Seinäjoki, lag som opererade med betydligt större budgetar än rivalerna från Mariehamn.

Niva och Andreasson kallar IFK Mariehamn för ”ett nordiskt Leicester” med hänvisning till det engelska laget som samma år skrällde genom att vinna Premier League med betydligt mindre ekonomiska muskler än många andra.

When we were kings har rönt stort intresse sedan fotbollspodden startades hösten 2019. Varje avsnitt når i snitt över 100 000 lyssnare, enligt Poddindex.se.

IFK Mariehamn uppmärksammar avsnittet på hin hemsida.

”Finns där poddar finns. För icke fotbollsintresserade är det en fin berättelse om Åland”, skriver klubben.

Förra säsongen placerade sig IFK Mariehamn tredje sist i ligan, med 13 poängs marginal till nedflyttningsstrecket.