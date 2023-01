Susanna Mälkki får SLS Paciuspris: ”Fint att musiklivet uppmärksammas”

Det är Svenska litteratursällskapet i Finland som delar ut priset och prissumman uppgår till 15 000 euro. I motiveringen heter det att Susanna Mälkki tilldelas priset för hennes passionerat analytiska och förfinat kontrollerade musikerskap.

Susanna Mälkki har bland annat fungerat som gästande dirigent för filharmonikerna i Berlin, New York, Chicago, Los Angeles och Concertgebouw i Amsterdam. År 2016 utsågs Susanna Mälkki till chefsdirigent för Helsingfors stadsorkester. Den här posten lämnar hon sommaren 2023.

– Det har varit sju fina år och jag är nöjd med alla projekt som vi genomfört. Det var också turbulenta år när coronapandemin slog till, men i motsats till många andra orkestrar ute i världen så kunde vi i alla fall spela, även om publiken inte var närvarande. Jag tycker att vi hållit vår höga nivå, säger Mälkki.

Att göra bra musik kostar pengar. Har du under de här sju åren varit orolig för stadsorkesterns finansiering?

– Vi har varit lyckligt lottade i och med att vår verksamhet finansieras med statliga medel. Det ekonomiska har inte varit ett bekymmer och jag tycker det är bra att Helsingfors stad ser värdet i orkesterns verksamhet. Jag tycker ändå inte att pengar är något man ska ta för givet.

Ni får beröm för att er repertoar ofta utgör den första kontakten för lyssnare när det gäller klassisk musik?

– Det är glädjande och bekanta tongångar. Jag växte upp i Helsingfors och för mig var också stadsorkesterns konserter en start på mitt intresse för musik. Det här är den bästa responsen vi kan få. Det är glädjande att vi lyckas locka publiken till konserterna igen efter en paus.

Vad ska du göra efter att du slutar som dirigent för stadsorkestern?

– Det kan jag inte gå in på detaljerat. Innan jag slutar ska vi uppträda med stadsorkestern i Washington på Kennedy Center och i Carnegie Hall i New York. Det är 20 år sedan stadsorkestern spelat i USA. För min egen del kan jag säga att det blir mer opera då jag i framtiden ska jobba i Paris och på Metropolitan i New York, säger Mälkki.