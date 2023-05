Insändare: Är framtiden ett koloniserat solsystem?

”Det är ett misstag att tro på ständig tillväxt. En demokratiskt kontrollerad och överstatligt sanktionerad nerväxt kunde äntligen ge oss ett realistiskt hopp om en god framtid, skriver Roald Wahlstedt” ( HBL 14.5 ).

Egentligen går artikeln i samma stil som boken ”How To Avoid The Future” av Gordon Ratray Taylor. Men här står vi inför något som beskrivs av Alvin Toffler i boken ”Future Shock”, från den synpunkten att har verkligen ”alla” argument beaktats i Roald Wahlstedts inlägg och i boken ”How To Avoid The Future” (1975)?

Klart är att denna planet Jorden inte på sikt kommer att klara av denna mängd av människor som i dag befolkar planeten om vi utgår från att mängden inte får öka och att resursuttaget inte kan öka. På denna punkt är både Roald Wahlstedt och Gordon Ratray Taylor även i min mening på rätt spår. Men här har vi en ”Future Shock”, i resonemanget ingår indirekt antagandet ”denna planet, jorden”. Om vi stryker planet-antagandet så faller resonemanget pladask. Detta observerade redan Gerald K. O’Neill när han förde fram det berömda motargumentet i sin bok ”The High Frontier” utkommen år 1977.

En framtida lösning kan bli att jorden med ett invånarantal på 2 miljarder människor går i samma omloppsbana tillsammans med rymdkolonier (runt solen kanske?) med den sammanlagda befolkningen på (kanske?) 20 miljarder. Utöver detta finns det möjligtvis rymdkolonier utanför jordens bana, till exempel runt Saturnus som i SFI-filmen Interstellar med Cooper station.

Jag tror inte på möjligheterna att i större skala kolonisera till exempel Mars, men det är klart att ett antal forskningsstationer väl kan byggas där på samma sätt som vi i dag har forskningsstationer i Antarktis. Planerna på Mars tar alldeles för lång tid med den teknik vi i dag kan förutse, men vem vet hur det är med framtidens teknik.

Stegen mot en kolonisering av vårt solsystem torde vara följande

1. Raketteknik som kan lyfta tillräckligt mycket gods till en bana runt jorden, för att bygga en rymdhiss.

2. En eller flera rymdhissar, som från jordens ekvator kan lyfta upp gods till banan runt jorden.

3. Start av byggandet av första rymdkolonin.

4. När rymdkolonin börjar bli klar startar bygget på de övriga rymdkolonierna, och när en koloni är klar parkeras den längs jordens omloppsbana runt solen.

Det intressanta med denna plan är att raketerna som skjuts upp från jorden använder fossil energi men att det är väte som är det huvudsakliga raketbränslet. Rymdhissarnas teknik är helt baserad på solenergi och utnyttjar inte ens atomkraft.

Frågan om behovet av ”En demokratiskt kontrollerad och överstatligt sanktionerad …” är i och med denna strategi tvivelaktig och blir knappast av. Vissa internationella beslut kanske behövs men det viktigaste är dock mellanstatligt samarbete. Men frågan är om det ute i vårt solsystem finns några stater eller nationer? Detta är vad Alvin Toffler i boken ”Future Shock” syftar på, fast boken kom ut redan år 1970.

John-Eric Söderman, Esbo