Hirvonen lämnar HIFK – backbesättningen tunn för nästa säsong

Målvakter:

Roope Taponen (kontrakt 2025)

Niilo Halonen (2023)

Taponen spelade in sig i ligans elit under vintern och våren även om inte heller han var hundraprocentig mot Tappara. Given etta nästa säsong.

Halonen håller inte ligaklass och lär inte fortsätta i klubben.

Detta behöver HIFK: En rutinerad och pålitlig andra målvakt som kan stå 20-talet matcher i grundserien och avbelasta Taponen.

Backar:

Ilari Melart (2025)

Johan Motin (2024)

Ilari Luhanka (2024)

Otto Salin (2023)

Otso Rantakari (2023)

Eddie Larsson (2023)

Christian Kåsastul

Kasper Kotkansalo (2023)

Victor Berglund (2023)

Backbesättningen var rätt ojämn och ihålig och här måste mycket hända under sommaren. Melart är en stöttesten men kanske att jätten tvingades ta en lite för stor roll i spelet med puck. Johan Motin hade stora problem i slutspelet men har ett år kvar på kontraktet.

Av spelarna med utgående kontrakt lär Otto Salin fortsätta medan Otso Rantakari är ett frågetecken. Rantakari tar för många felaktiga beslut på isen,

Christian Kåsastul kunde laget ha användning för nästa säsong. Victor Berglund blir inte kvar. Eddie Larsson är potentiellt en hyfsad femte eller sjätte back.

Vad behöver HIFK: I synnerhet kunnande i spelet med puck och en eller ett par pålitliga pjäser i numerärt överläge.

Aron Kiviharju ansluter från TPS och rutinerade och väldigt meriterade Sami Lepistö är också på ingång. Två backar med en fin offensiv dimension i sitt spel.

Anfallare:

Aleksanteri Kaskimäki (2025)

Micke-Max Åsten (2025)

Juha Jääskä (2024)

Kristian Vesalainen (2024)

Iiro Pakarinen (2024)

Jesse Seppälä (2024)

Julius Nättinen (2024)

Sebastian Dyk (2024)

Miro Väänänen (2024)

Eetu Koivistoinen (2024)

Kasper Halttunen (2024)

Teemu Tallberg (2024)

Otto Paajanen (2023)

Roni Hirvonen (2023)

Leevi Teissala (2023)

Roni Hirvonen lämnar för Nordamerika och Otto Paajanen går till Jukurit.

Annars ser det rätt bra i ut då man tittar på anfallarna. Av nyckelspelarna fortsätter Iiro Pakarinen, Kristian Vesalainen, Juha Jääskä, Julius Nättinen, Eetu Koivistoinen och grovjobbarna Teemu Tallberg, Micke-Max Åsten och Miro Väänänen.

Svensken Sebastian Dyk har kontrakt för nästa säsong men hans formkurva har pekat neråt en längre stund.

Nättinen var en liten besvikelse i HIFK och Vesalainen var inte på topp mot Tappara. Iiro Pakarinen ger alltid allt men inte heller han kunde skapa särskilt stora problem för Tappara i semifinalserien. Juha Jääskä går skadad lite för ofta. Eetu Koivistoinen var oerhört blek mot Tappara.

Känns som att hela gardet kan bättre.

Vad HIFK behöver: Jori Lehterä ansluter i sommar och tar över som kapellmästare i power play. Också Joonas Rask är på väg tillbaka. Laget kan behöva en center till utöver det.